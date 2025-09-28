Предварительные результаты парламентских выборов в Молдове: обработано более 51% протоколов
Киев • УНН
В Молдове подсчитали более половины голосов на парламентских выборах. Лидирует партия PAS с результатом более 42%, второе место занимает «Блокул Патриотик», третье — блок «Альтернатива». Окончательные результаты объявят после обработки всех протоколов.
В Республике Молдова обработано более 51% протоколов участковых избирательных комиссий. Предварительные результаты свидетельствуют, что на парламентских выборах уверенно лидирует партия PAS. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт ЦИК Молдовы.
Детали
По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на вечер 28 сентября обработано 1174 из 2274 протоколов (51,63%). Свой выбор уже выразили более 527 тысяч избирателей.
Наибольшую поддержку получила Партия действия и солидарности (PAS) - 42,36% голосов (223,3 тыс.). Второе место занимает "Блокул Патриотик" с результатом 29,95% (157,8 тыс.), третье - блок "Альтернатива" с 7,92% (41,7 тыс.).
Напомним
Парламентские выборы в Республике Молдова состоялись 28 сентября. В них принимали участие более 20 политических сил и независимых кандидатов.
Также Национальная полиция Молдовы заявила, что не допустит нарушений закона и общественного порядка во время анонсированных протестов в Кишиневе. Правоохранители предупредили о жестком пресечении любых попыток дестабилизации или угрозы для граждан и национальной безопасности.