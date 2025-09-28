$41.490.00
28 сентября, 08:59 • 23226 просмотра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Предварительные результаты парламентских выборов в Молдове: обработано более 51% протоколов

Киев • УНН

 • 82 просмотра

В Молдове подсчитали более половины голосов на парламентских выборах. Лидирует партия PAS с результатом более 42%, второе место занимает «Блокул Патриотик», третье — блок «Альтернатива». Окончательные результаты объявят после обработки всех протоколов.

Предварительные результаты парламентских выборов в Молдове: обработано более 51% протоколов

В Республике Молдова обработано более 51% протоколов участковых избирательных комиссий. Предварительные результаты свидетельствуют, что на парламентских выборах уверенно лидирует партия PAS. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт ЦИК Молдовы.

Детали

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на вечер 28 сентября обработано 1174 из 2274 протоколов (51,63%). Свой выбор уже выразили более 527 тысяч избирателей.

Наибольшую поддержку получила Партия действия и солидарности (PAS) - 42,36% голосов (223,3 тыс.). Второе место занимает "Блокул Патриотик" с результатом 29,95% (157,8 тыс.), третье - блок "Альтернатива" с 7,92% (41,7 тыс.).

Напомним

Парламентские выборы в Республике Молдова состоялись 28 сентября. В них принимали участие более 20 политических сил и независимых кандидатов. 

Также Национальная полиция Молдовы заявила, что не допустит нарушений закона и общественного порядка во время анонсированных протестов в Кишиневе. Правоохранители предупредили о жестком пресечении любых попыток дестабилизации или угрозы для граждан и национальной безопасности.

Вероника Марченко

Политика
Кишинёв
Молдова