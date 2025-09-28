Молдовська поліція попередила про неприпустимість заворушень після виборів
Київ • УНН
Національна поліція Молдови заявила, що не допустить порушень закону та громадського порядку під час анонсованих протестів у Кишиневі, організованих окремими політичними силами. Правоохоронці повідомили, що будь-які спроби дестабілізації чи створення загрози для громадян та національної безпеки будуть жорстко припинені. Про це поліція повідомила у Facebook, пише УНН.
Деталі
Зазначаємо, що правоохоронні органи не допускатимуть порушень закону, порушення громадського порядку, створення небезпеки для громадян, а також загрози національній безпеці
Правоохоронці нагадали, що організатори протестів нестимуть відповідальність за проведення заходів, а громадян закликали зважати на свої рішення та не брати участь у незаконних діях, за які передбачена кримінальна відповідальність.
Нагадаємо
Проросійський молдовський політик Ігор Додон впевнений у перемозі опозиції та закликає прихильників вийти 29 вересня на мирну акцію для підтвердження результатів виборів.