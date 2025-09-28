Молдавская полиция предупредила о недопустимости беспорядков после выборов
Киев • УНН
Национальная полиция Молдовы заявила, что не допустит нарушений закона и общественного порядка во время анонсированных протестов в Кишиневе. Правоохранители предупредили о жестком пресечении любых попыток дестабилизации или угрозы для граждан и национальной безопасности.
Национальная полиция Молдовы заявила, что не допустит нарушений закона и общественного порядка во время анонсированных протестов в Кишиневе, организованных отдельными политическими силами. Правоохранители сообщили, что любые попытки дестабилизации или создания угрозы для граждан и национальной безопасности будут жестко пресечены. Об этом полиция сообщила в Facebook, пишет УНН.
Подробности
Отмечаем, что правоохранительные органы не будут допускать нарушений закона, нарушения общественного порядка, создания опасности для граждан, а также угрозы национальной безопасности
Правоохранители напомнили, что организаторы протестов будут нести ответственность за проведение мероприятий, а граждан призвали учитывать свои решения и не участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним
Пророссийский молдавский политик Игорь Додон уверен в победе оппозиции и призывает сторонников выйти 29 сентября на мирную акцию для подтверждения результатов выборов.