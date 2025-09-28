$41.490.00
Эксклюзив
28 сентября, 08:59
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 34739 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 27146 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 29680 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 54793 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 67556 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 87207 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 143124 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 55744 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 48348 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Молдавская полиция предупредила о недопустимости беспорядков после выборов

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Национальная полиция Молдовы заявила, что не допустит нарушений закона и общественного порядка во время анонсированных протестов в Кишиневе. Правоохранители предупредили о жестком пресечении любых попыток дестабилизации или угрозы для граждан и национальной безопасности.

Молдавская полиция предупредила о недопустимости беспорядков после выборов

Национальная полиция Молдовы заявила, что не допустит нарушений закона и общественного порядка во время анонсированных протестов в Кишиневе, организованных отдельными политическими силами. Правоохранители сообщили, что любые попытки дестабилизации или создания угрозы для граждан и национальной безопасности будут жестко пресечены. Об этом полиция сообщила в Facebook, пишет УНН.

Подробности

Отмечаем, что правоохранительные органы не будут допускать нарушений закона, нарушения общественного порядка, создания опасности для граждан, а также угрозы национальной безопасности

– говорится в заявлении полиции.

Правоохранители напомнили, что организаторы протестов будут нести ответственность за проведение мероприятий, а граждан призвали учитывать свои решения и не участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним

Пророссийский молдавский политик Игорь Додон уверен в победе оппозиции и призывает сторонников выйти 29 сентября на мирную акцию для подтверждения результатов выборов.

Степан Гафтко

