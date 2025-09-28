Проросійський Додон оголосив перемогу опозиції очевидною на виборах у Молдові та закликав прихильників вийти на мітинг завтра
Київ • УНН
Додон впевнений у перемозі опозиції та закликає прихильників вийти 29 вересня на "мирний мітинг" для підтвердження результатів виборів.
Лідер проросійської Партії соціалістів Молдови Ігор Додон висловив упевненість у перемозі опозиційних сил на парламентських виборах та закликав своїх прихильників вийти 29 вересня на "мирний мітинг", щоб "підтвердити" результат голосування. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.
Деталі
Сьогодні в Молдові відбуваються позачергові парламентські вибори.
Разом із дружиною лідер опозиції, яка активно підтримує курс Молдови на зближення з рф, Додон взяв участь у голосуванні та заявив, що віддав свій голос "за повернення до нормальності, розвиток країни та припинення страху, який останніми тижнями і навіть роками став нормою в Молдові". Політик підкреслив, що влада повинна боятися народу, а не навпаки.
Ми повинні бути готові завтра захищати нашу перемогу. Те, що опозиція виграє ці вибори, вже очевидно,
Нагадаємо
У Республіці Молдова сьогодні розпочалися парламентські вибори, що визначать склад законодавчого органу на наступні чотири роки.
Центральна виборча комісія Молдови повідомила, що дострокові парламентські вибори відбулися відповідно до вимог закону. Для легітимності голосування необхідна явка перевищувала 33,33% виборців, і цей поріг був успішно подоланий.