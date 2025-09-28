Пророссийский Додон объявил победу оппозиции очевидной на выборах в Молдове и призвал сторонников выйти на митинг завтра
Киев • УНН
Додон уверен в победе оппозиции и призывает сторонников выйти 29 сентября на "мирный митинг" для подтверждения результатов выборов.
Лидер пророссийской Партии социалистов Молдовы Игорь Додон выразил уверенность в победе оппозиционных сил на парламентских выборах и призвал своих сторонников выйти 29 сентября на "мирный митинг", чтобы "подтвердить" результат голосования. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.
Детали
Сегодня в Молдове проходят внеочередные парламентские выборы.
Вместе с женой лидер оппозиции, активно поддерживающей курс Молдовы на сближение с РФ, Додон принял участие в голосовании и заявил, что отдал свой голос "за возвращение к нормальности, развитие страны и прекращение страха, который в последние недели и даже годы стал нормой в Молдове". Политик подчеркнул, что власть должна бояться народа, а не наоборот.
Мы должны быть готовы завтра защищать нашу победу. То, что оппозиция выиграет эти выборы, уже очевидно,
– добавил Додон, призывая сторонников собраться в 12:00 на мирную акцию протеста.
Напомним
В Республике Молдова сегодня начались парламентские выборы, которые определят состав законодательного органа на следующие четыре года.
Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что досрочные парламентские выборы состоялись в соответствии с требованиями закона. Для легитимности голосования необходимая явка превышала 33,33% избирателей, и этот порог был успешно преодолен.