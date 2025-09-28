Попередні результати парламентських виборів у Молдові: опрацьовано понад 51% протоколів
Київ • УНН
У Молдові підрахували понад половину голосів на парламентських виборах. Лідирує партія PAS із результатом понад 42%, друге місце займає «Блокул Патріотік», третє — блок «Альтернатива». Остаточні результати оголосять після опрацювання всіх протоколів.
У Республіці Молдова опрацьовано понад 51% протоколів дільничних виборчих комісій. Попередні результати свідчать, що на парламентських виборах упевнено лідирує партія PAS. Про це пише УНН із посиланням на офіційний сайт ЦВК Молдови.
Деталі
За даними Центральної виборчої комісії, станом на вечір 28 вересня опрацьовано 1174 із 2274 протоколів (51,63%). Свій вибір вже висловили понад 527 тисяч виборців.
Найбільшу підтримку отримала Партія дії та солідарності (PAS) - 42,36% голосів (223,3 тис.). Друге місце займає "Блокул Патріотік" із результатом 29,95% (157,8 тис.), третє - блок "Альтернатива" з 7,92% (41,7 тис.).
Нагадаємо
Парламентські вибори в Республіці Молдова відбулися 28 вересня. У них брали участь понад 20 політичних сил та незалежних кандидатів.
Також Національна поліція Молдови заявила, що не допустить порушень закону та громадського порядку під час анонсованих протестів у Кишиневі. Правоохоронці попередили про жорстке припинення будь-яких спроб дестабілізації чи загрози для громадян та національної безпеки.