У Кишиневі затримали трьох осіб, які готували дестабілізацію після виборів - поліція

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 25426 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 46551 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 33402 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 34893 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 59252 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 69389 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 89996 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 147713 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56315 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 49345 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Меган Маркл вперше показала вітальню свого особняка вартістю $14 млн та натякнула на новий продукт28 вересня, 15:06 • 5410 перегляди
росія відмовляється від переговорів з Україною та США, але їй "потрібно прокинутися" - Джей Ді Венс28 вересня, 15:17 • 3988 перегляди
Водій у Тернополі збив двох військових під час перевірки документів28 вересня, 15:33 • 3592 перегляди
Серія вибухів у бєлгороді: знеструмлено частину міста та області – ТГ-каналиVideo28 вересня, 16:33 • 3712 перегляди
Молдовська поліція попередила про неприпустимість заворушень після виборів 28 вересня, 16:53 • 3382 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 54807 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 147714 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 69488 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 79274 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 79637 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Джей Ді Венс
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Кишинів
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 27752 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 89997 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 48160 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 52589 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 54026 перегляди
Актуальне
The Times
The Washington Post
Google Play
YouTube
Spotify

У Кишиневі затримали трьох осіб, які готували дестабілізацію після виборів - поліція

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Поліція Молдови затримала трьох осіб, включаючи двох братів, які координували групи з лівого берега Дністра, за підготовку масових заворушень після виборів. У затриманих вилучили піротехнічні та легкозаймисті матеріали, які планували використати для провокування паніки.

У Кишиневі затримали трьох осіб, які готували дестабілізацію після виборів - поліція

Поліцейські та співробітники спецслужб Молдови затримали трьох осіб, які готували масові заворушення після завершення голосування та під час запланованого протесту у столиці. Серед них - двоє братів, що координували групи з лівого берега Дністра. Про це пише УНН із посиланням на допис поліції Молдови в соцмережах.

Деталі

За даними слідства, двох братів підозрюють у причетності до місцевих силових структур на лівому березі Дністра. Вони виконували функції керівників, відповідальних за координацію, моніторинг та логістичне забезпечення груп, які мали створювати хаос у столиці після виборів.

Правоохоронці стежили за ними близько двох місяців. Під час обшуків у затриманих вилучили піротехнічні та легкозаймисті матеріали, що, за версією слідства, планували використати для провокування паніки серед протестувальників.

Поліція також нагадала організаторам акцій протесту, що вони несуть відповідальність за проведення оголошених заходів та дотримання громадського порядку.

Нагадаємо

Національна поліція Молдови заявила, що не допустить порушень закону та громадського порядку під час анонсованих протестів у Кишиневі. Правоохоронці попередили про жорстке припинення будь-яких спроб дестабілізації чи загрози для громадян та національної безпеки.

Попередні результати парламентських виборів у Молдові: опрацьовано понад 51% протоколів28.09.25, 22:57 • 2228 переглядiв

Вероніка Марченко

Кримінал та НП
Кишинів
Придністровська Молдавська Республіка
Молдова