У Кишиневі затримали трьох осіб, які готували дестабілізацію після виборів - поліція
Київ • УНН
Поліція Молдови затримала трьох осіб, включаючи двох братів, які координували групи з лівого берега Дністра, за підготовку масових заворушень після виборів. У затриманих вилучили піротехнічні та легкозаймисті матеріали, які планували використати для провокування паніки.
Поліцейські та співробітники спецслужб Молдови затримали трьох осіб, які готували масові заворушення після завершення голосування та під час запланованого протесту у столиці. Серед них - двоє братів, що координували групи з лівого берега Дністра. Про це пише УНН із посиланням на допис поліції Молдови в соцмережах.
Деталі
За даними слідства, двох братів підозрюють у причетності до місцевих силових структур на лівому березі Дністра. Вони виконували функції керівників, відповідальних за координацію, моніторинг та логістичне забезпечення груп, які мали створювати хаос у столиці після виборів.
Правоохоронці стежили за ними близько двох місяців. Під час обшуків у затриманих вилучили піротехнічні та легкозаймисті матеріали, що, за версією слідства, планували використати для провокування паніки серед протестувальників.
Поліція також нагадала організаторам акцій протесту, що вони несуть відповідальність за проведення оголошених заходів та дотримання громадського порядку.
Нагадаємо
Національна поліція Молдови заявила, що не допустить порушень закону та громадського порядку під час анонсованих протестів у Кишиневі. Правоохоронці попередили про жорстке припинення будь-яких спроб дестабілізації чи загрози для громадян та національної безпеки.
