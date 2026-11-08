Молдова ввела в эксплуатацию линию электропередачи из Румынии в обход Приднестровья

В Молдове подали напряжение на высоковольтную линию электропередачи Вулканешты — Кишинёв, которая позволит поставлять электроэнергию из Румынии в обход Приднестровья и уменьшить энергетическую зависимость страны от России. Об этом заявила президент Майя Санду, пишет УНН.

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Линия протяжённостью около 158 километров соединяет Молдову с европейской энергосистемой через Румынию и позволяет транспортировать электроэнергию без прохождения через энергоузел Кучурган в Приднестровье, который контролирует сепаратистская администрация Тирасполя.

Во время церемонии запуска Майя Санду подчеркнула, что на протяжении десятилетий энергетическая зависимость позволяла России оказывать политическое давление на Молдову.

"Каждый раз, когда Молдова осмеливалась выбрать что-то иное, чем хотела Москва, нам угрожали оставить нас без света и тепла. Были и периоды, когда нас отключали от энергоснабжения. В последний раз это произошло осенью 2021 года", — заявила президент.

По её словам, новая линия позволит диверсифицировать маршруты поставок и самостоятельно выбирать поставщиков электроэнергии.

"Никто больше не сможет нас шантажировать, отключать свет и перекрывать тепло", — подчеркнула Санду.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, принявшая участие в церемонии, заявила, что энергетическая зависимость Молдовы от России завершилась.

Стоимость проекта составляет около 61 млн евро. Строительство линии завершили ещё в ноябре 2025 года, однако запуск неоднократно откладывали из-за технических работ и задержек с оборудованием.

Молдова также планирует строительство ещё двух линий электропередачи с Румынией — Бельцы — Сучава и Страшены — Гутинаш. Последний проект предусматривает финансирование США в размере 130 млн долларов.

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