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Молдова ввела в експлуатацію лінію електропередачі з Румунії в обхід Придністров’я

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Лінія Вулканешти - Кишинів завдовжки 158 км з’єднала Молдову з енергосистемою Європи через Румунію. Проєкт коштував 61 млн євро.

Молдова ввела в експлуатацію лінію електропередачі з Румунії в обхід Придністров’я

У Молдові ввели під напругу високовольтну лінію електропередачі Вулканешти — Кишинів, яка дозволить постачати електроенергію з Румунії в обхід Придністров’я та зменшити енергетичну залежність країни від Росії. Про це заявила президентка Мая Санду, пише УНН.

Деталі

Лінія протяжністю близько 158 кілометрів з’єднує Молдову з європейською енергосистемою через Румунію та дозволяє транспортувати електроенергію без проходження через енерговузол Кучурган у Придністров’ї, який контролює сепаратистська адміністрація Тирасполя.

Під час церемонії запуску Мая Санду наголосила, що протягом десятиліть енергетична залежність дозволяла Росії чинити політичний тиск на Молдову.

"Щоразу, коли Молдова наважувалася обрати щось інше, ніж хотіла Москва, нам погрожували залишити нас без світла й тепла. Були й періоди, коли нас відключали від енергії. Востаннє це сталося восени 2021 року", — заявила президентка.

За її словами, нова лінія дозволить диверсифікувати маршрути постачання та самостійно обирати постачальників електроенергії.

"Ніхто більше не зможе нас шантажувати, вимикати світло й перекривати тепло", — наголосила Санду.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, яка взяла участь у церемонії, заявила, що енергетична залежність Молдови від Росії завершилася.

Вартість проєкту становить приблизно 61 млн євро. Будівництво лінії завершили ще в листопаді 2025 року, однак запуск неодноразово відкладали через технічні роботи та затримки з обладнанням.

Молдова також планує будівництво ще двох ліній електропередачі з Румунією — Бєльці — Сучава та Стрешени — Гутінаш. Останній проєкт передбачає фінансування США на суму 130 млн доларів.

Молдова планує запровадити візовий режим для громадян рф, білорусі та Китаю в межах євроінтеграції06.11.26, 16:07 • 5595 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Кишинів
Придністровська Молдавська Республіка
Мая Санду
Румунія
Сполучені Штати Америки
Молдова