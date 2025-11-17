За $5000 до «ПМР»: инспектору, подозреваемому в схеме переправки военнообязанных, грозит 9 лет тюрьмы
В Одесской области инспектору пограничной службы сообщено о подозрении за переправку мужчин в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику. Ему грозит 7–9 лет заключения.
По версии следствия, инспектор в Одесской области пытался реализовать схему переправки мужчин в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, оценив свои услуги по обходу участков границы в 5 тыс. долларов США с человека.
Подробности
В Одесской области инспектору пограничной службы сообщено о подозрении в организации незаконного пересечения границы военнообязанными.
По версии следствия, в октябре 2025 года инспектор предложил знакомому за деньги переправлять мужчин в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, минуя официальные пункты пропуска.
Подозреваемый планировал использовать служебную информацию о маршрутах патрулирования и участках границы, а "клиентов" поставлял знакомый. Стоимость "услуг" составляла 5 тыс. долларов США с человека.
По информации прокуратуры, знакомый сразу сообщил о попытке запуска схемы правоохранителям, впоследствии он действовал под их контролем.
В ноябре 2025 года инспектора задержали после получения 15 тыс. долларов США за якобы переправку трех мужчин
Подозреваемый находится под стражей и отстранен от должности. Ему грозит 7–9 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать соответствующие должности до трех лет.
Напомним
Сотрудник киевской полиции и его сообщник организовали схему переправки военнообязанных за границу. Их задержали на Буковине, "услуга" стоила $13,5 тыс. с человека.
