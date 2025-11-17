За $5000 до «ПМР»: инспектору, подозреваемому в схеме переправки военнообязанных, грозит 9 лет тюрьмы

$42.040.02
48.980.10
ukenru
12:46 • 376 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 1972 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 9226 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 26746 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 20127 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 17254 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 19908 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16144 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 25633 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41804 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
94%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
кремль поощряет пытки украинских пленных российскими военными - ISW17 ноября, 03:31 • 4744 просмотра
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены07:16 • 3066 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 11530 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 10095 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность09:49 • 6270 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 26746 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 69409 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 64208 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 120256 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 99381 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Одесская область
Франция
Польша
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 10129 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 11560 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 16702 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 35972 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 120256 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Dassault Rafale
9К720 Искандер
Фильм

За $5000 до «ПМР»: инспектору, подозреваемому в схеме переправки военнообязанных, грозит 9 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 898 просмотра

В Одесской области инспектору пограничной службы сообщено о подозрении за переправку мужчин в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику. Ему грозит 7–9 лет заключения.

За $5000 до «ПМР»: инспектору, подозреваемому в схеме переправки военнообязанных, грозит 9 лет тюрьмы

По версии следствия, инспектор в Одесской области пытался реализовать схему переправки мужчин в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, оценив свои услуги по обходу участков границы в 5 тыс. долларов США с человека.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Подробности

В Одесской области инспектору пограничной службы сообщено о подозрении в организации незаконного пересечения границы военнообязанными.

По версии следствия, в октябре 2025 года инспектор предложил знакомому за деньги переправлять мужчин в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, минуя официальные пункты пропуска.

Подозреваемый планировал использовать служебную информацию о маршрутах патрулирования и участках границы, а "клиентов" поставлял знакомый. Стоимость "услуг" составляла 5 тыс. долларов США с человека.

По информации прокуратуры, знакомый сразу сообщил о попытке запуска схемы правоохранителям, впоследствии он действовал под их контролем.

В ноябре 2025 года инспектора задержали после получения 15 тыс. долларов США за якобы переправку трех мужчин

- передает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Подозреваемый находится под стражей и отстранен от должности. Ему грозит 7–9 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать соответствующие должности до трех лет.

Напомним

Сотрудник киевской полиции и его сообщник организовали схему переправки военнообязанных за границу. Их задержали на Буковине, "услуга" стоила $13,5 тыс. с человека.

Получил взятку до 20 000 долларов за уклонение от мобилизации: в Винницкой области работника ТЦК приговорили к двум годам дисбата13.11.25, 15:28 • 5470 просмотров

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Одесская область
Генеральный прокурор Украины
Приднестровье