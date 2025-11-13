Получил взятку до 20 000 долларов за уклонение от мобилизации: в Винницкой области работника ТЦК приговорили к двум годам дисбата

В Винницкой области суд вынес приговор сотруднику ТЦК по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к двум годам дисциплинарного батальона, сообщает УНН со ссылкой на Винницкий городской суд Винницкой области.

Детали

Как сообщили в суде, обвиняемый проходил службу в одном из отделов ТЦК и СП Винницкой области. Во время личной беседы со знакомым выразил просьбу о предоставлении ему неправомерной выгоды в размере 2000 долларов США с целью предоставления 20 незаполненных бланков повесток с необходимыми подписью и оттиском печати.

Эти документы можно было использовать с целью уклонения от мобилизации. В дальнейшем фигурант передал знакомому 4 бланка повесток за 600 долларов США.

Кроме того, подозреваемый сообщил о предоставлении ему неправомерной выгоды в размере 16000 долларов США с целью оказания влияния на принятие решения о внесении сведений об отсрочке от мобилизации на 3 месяца.

Во время следующей встречи он получил от знакомого неправомерную выгоду в размере 16000 долларов США и был задержан правоохранительными органами.

На суде мужчина раскаялся и выразил желание продолжать службу в любой бригаде ВСУ.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с лишением права занимать должности в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки на срок 3 года.

В то же время, на основании ст. 62, ст. 72 УК Украины суд заменил осужденному окончательное основное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года на наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне на срок 2 года.

Сообщается, что приговор пока еще не вступил в окончательную силу.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для военнослужащих ТЦК и ВВК за нарушения мобилизации и медосмотра. Сейчас законопроект еще не стоит в повестке дня комитета, но предусматривает лишение свободы до 8 лет за нарушения в условиях военного положения.