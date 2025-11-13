Получил взятку до 20 000 долларов за уклонение от мобилизации: в Винницкой области работника ТЦК приговорили к двум годам дисбата

$42.040.02
48.650.04
ukenru
11:45 • 1666 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 17377 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
09:10 • 19481 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 24608 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 28447 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 30171 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 25950 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21415 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 55148 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78826 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 16139 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 14623 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo09:06 • 14293 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo10:39 • 6240 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 17566 просмотра
публикации
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 17402 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 17687 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 14751 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 90186 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 108805 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Урсула фон дер Ляйен
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Крым
Запорожская область
Херсонская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 46704 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 47076 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 37452 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 76170 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 76018 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Бильд
Грибы
Золото

Получил взятку до 20 000 долларов за уклонение от мобилизации: в Винницкой области работника ТЦК приговорили к двум годам дисбата

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Суд в Винницкой области приговорил работника ТЦК к двум годам дисциплинарного батальона. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, вымогательстве 2000 долларов за бланки повесток и 16000 долларов за отсрочку от мобилизации.

Получил взятку до 20 000 долларов за уклонение от мобилизации: в Винницкой области работника ТЦК приговорили к двум годам дисбата

В Винницкой области суд вынес приговор сотруднику ТЦК по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к двум годам дисциплинарного батальона, сообщает УНН со ссылкой на Винницкий городской суд Винницкой области.

Детали

Как сообщили в суде, обвиняемый проходил службу в одном из отделов ТЦК и СП Винницкой области. Во время личной беседы со знакомым выразил просьбу о предоставлении ему неправомерной выгоды в размере 2000 долларов США с целью предоставления 20 незаполненных бланков повесток с необходимыми подписью и оттиском печати.

Эти документы можно было использовать с целью уклонения от мобилизации. В дальнейшем фигурант передал знакомому 4 бланка повесток за 600 долларов США.

Кроме того, подозреваемый сообщил о предоставлении ему неправомерной выгоды в размере 16000 долларов США с целью оказания влияния на принятие решения о внесении сведений об отсрочке от мобилизации на 3 месяца.

Во время следующей встречи он получил от знакомого неправомерную выгоду в размере 16000 долларов США и был задержан правоохранительными органами.

На суде мужчина раскаялся и выразил желание продолжать службу в любой бригаде ВСУ.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с лишением права занимать должности в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки на срок 3 года.

В то же время, на основании ст. 62, ст. 72 УК Украины суд заменил осужденному окончательное основное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года на наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне на срок 2 года.

Сообщается, что приговор пока еще не вступил в окончательную силу.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для военнослужащих ТЦК и ВВК за нарушения мобилизации и медосмотра. Сейчас законопроект еще не стоит в повестке дня комитета, но предусматривает лишение свободы до 8 лет за нарушения в условиях военного положения.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
ТЦК и СП
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Украина