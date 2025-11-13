Отримав хабар до 20 000 доларів за ухилення від мобілізації: на Вінничині працівника ТЦК засудили до двох років дисбату

У Вінницькій області суд виніс вирок працівнику ТЦК за звинуваченнями у зловживанні повноважень. Його засудили до двох років дисциплінарного батальйону, повідомляє УНН з посиланням на Вінницький міський суд Вінницької області.

Деталі

Як повідомили в суді, звинувачений проходив службу в одному із відділів ТЦК та СП Вінницької області. Під час особистої розмови зі знайомим висловив прохання про надання йому неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США з метою надання 20 незаповнених бланків повісток з необхідними підписом та відтиском печатки.

Ці документи можна було використати з метою ухилення від мобілізації. У подальшому фігурант передав знайомому 4 бланки повісток за 600 доларів США.

Крім того, підозрюваний повідомив про надання йому неправомірної вигоди в розмірі 16000 доларів США з метою здійснення впливу на прийняття рішення про внесення відомостей щодо відстрочки від мобілізації на 3 місяці.

Під час наступної зустрічі він одержав від знайомого неправомірну вигоду у розмірі 16000 доларів США та був затриманий правоохоронними органами.

На суді чоловік розкаявся і висловив бажання продовжувати службу в будь-якій бригаді ЗСУ.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки, з позбавленням права обіймати посади в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на строк 3 роки.

Водночас, на підставі ст. 62, ст. 72 КК України суд замінив засудженому остаточне основне покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки на покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні на строк 2 роки.

Повідомляється, що вирок наразі ще не набув остаточної сили.

Нагадаємо

Верховна Рада України ухвалив законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність для військовослужбовців ТЦК та ВЛК за порушення мобілізації та медогляду. Наразі законопроект ще не стоїть у порядку денному комітету, але передбачає позбавлення волі до 8 років за порушення в умовах воєнного стану.