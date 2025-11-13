Отримав хабар до 20 000 доларів за ухилення від мобілізації: на Вінничині працівника ТЦК засудили до двох років дисбату

$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 7342 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20160 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51616 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33400 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33202 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70275 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42427 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39378 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37422 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33311 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57398 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11423 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22163 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10409 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 3764 перегляди
Публікації
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51648 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70305 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57559 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46754 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103690 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54872 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54833 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44666 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83038 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82603 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

Отримав хабар до 20 000 доларів за ухилення від мобілізації: на Вінничині працівника ТЦК засудили до двох років дисбату

Київ • УНН

 • 2410 перегляди

Суд у Вінницькій області засудив працівника ТЦК до двох років дисциплінарного батальйону. Його звинуватили у зловживанні повноваженнями, вимаганні 2000 доларів за бланки повісток та 16000 доларів за відстрочку від мобілізації.

Отримав хабар до 20 000 доларів за ухилення від мобілізації: на Вінничині працівника ТЦК засудили до двох років дисбату

У Вінницькій області суд виніс вирок працівнику ТЦК за звинуваченнями у зловживанні повноважень. Його засудили до двох років дисциплінарного батальйону, повідомляє УНН з посиланням на Вінницький міський суд Вінницької області.

Деталі

Як повідомили в суді, звинувачений проходив службу в одному із відділів ТЦК та СП Вінницької області. Під час особистої розмови зі знайомим висловив прохання про надання йому неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США з метою надання 20 незаповнених бланків повісток з необхідними підписом та відтиском печатки.

Ці документи можна було використати з метою ухилення від мобілізації. У подальшому фігурант передав знайомому 4 бланки повісток за 600 доларів США.

Крім того, підозрюваний повідомив про надання йому неправомірної вигоди в розмірі 16000 доларів США з метою здійснення впливу на прийняття рішення про внесення відомостей щодо відстрочки від мобілізації на 3 місяці.

Під час наступної зустрічі він одержав від знайомого неправомірну вигоду у розмірі 16000 доларів США та був затриманий правоохоронними органами.

На суді чоловік розкаявся і висловив бажання продовжувати службу в будь-якій бригаді ЗСУ.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки, з позбавленням права обіймати посади в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на строк 3 роки.

Водночас, на підставі ст. 62, ст. 72 КК України суд замінив засудженому остаточне основне покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки на покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні на строк 2 роки.

Повідомляється, що вирок наразі ще не набув остаточної сили.

Нагадаємо

Верховна Рада України ухвалив законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність для військовослужбовців ТЦК та ВЛК за порушення мобілізації та медогляду. Наразі законопроект ще не стоїть у порядку денному комітету, але передбачає позбавлення волі до 8 років за порушення в умовах воєнного стану.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
ТЦК та СП
Верховна Рада України
Збройні сили України
Україна