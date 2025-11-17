$42.040.02
Ексклюзив
07:00
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
05:28 • 6626 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 6126 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 21525 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 39047 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 32551 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 58926 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32360 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 36934 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 49560 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
07:00 • 1454 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 58917 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 55157 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 107219 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 90511 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси

Київ • УНН

 • 1478 перегляди

Холодова алергія проявляється почервонінням, свербежем та висипом на відкритих ділянках тіла при температурі від +2°C. Її можуть провокувати ін'єкції краси або акне через ослаблений бар'єр шкіри.

Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси

Холодова алергія найчастіше проявляється взимку на відкритих ділянках тіла та може виникати навіть за температури трохи вище нуля. Про характерні симптоми, відмінності від обвітрення та методи захисту розповіла журналістці УНН, директор клініки "Алерголог", лікар-алерголог, кандидат медичних наук, Марина Борисюк.

Як проявляється холодова алергія

Лікарка зазначає, що реакція виникає на обличчі, руках або інших відкритих частинах тіла. Симптоми можуть з'явитися за температури +2…+3°C або під дією холодного вітру. На шкірі з'являються почервоніння, свербіж і висип.

Проявляється по типу гострої кропив'янки… почервоніння шкіри, зуд. Іноді може бути такий висип, наче б то комар покусав

– пояснила Марина Борисюк.

Вона додала, що висип може проявлятися у вигляді папул. За словами експертки, реакція часто зникає після потрапляння у тепле приміщення. Симптоми можуть тривати від кількох хвилин до години. У деяких випадках вони повторюються та посилюються. Тоді люди звертаються до лікаря, бо реакція не минає самостійно.

"Алергія – це перебільшена відповідь імунної системи… холодне повітря є провокуючим фактором, тригером для появи симптомів", – зазначила лікарка.

Вона наголосила, що реакцію викликає навіть незначне охолодження. Першим кроком має бути консультація спеціаліста для підтвердження діагнозу.

Відмінності від обвітрення та методи захисту

За словами лікарки, обвітрення проявляється повільніше та не викликає різкої реакції. Шкіра просто стає сухою або потрісканою, а не покривається припухлостями. При холодовій алергії реакція виникає майже одразу.

"Холодова алергія виникає буквально за хвилину… реакція буде сильніша і зі свербежем, на відміну від обвітрення", – пояснила лікарка. Вона додає, що симптоми охоплюють нові ділянки тіла, якщо реакція посилюється.

Експертка радить використовувати аптечні захисні креми. Вони створюють плівку, яка зменшує вплив холоду. Такі засоби підходять дітям і дорослим та не містять агресивних компонентів.

Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціон14.11.25, 14:13 • 62118 переглядiв

"Це дерматологічна косметика… креми мають захисну плівочку, яка вкриває шкіру від дії холодного повітря", – сказала алерголог. Лікарка зазначила, що подібні серії засобів існують і для рук, і для обличчя. Плівка зберігається навіть після миття рук.

Іноді холодова алергія може бути пов'язана з проблемами печінки, травлення чи харчовою непереносимістю. У таких випадках важливо перевірити роботу інших органів. Реакцію також можуть провокувати косметичні ін'єкції краси або акне на шкірі.

До групи ризику входять люди з іншими видами алергій… а також ті, хто має акне чи проходить ін'єкційні процедури. Це пов'язано з ослабленим природним бар'єром шкіри

— пояснила Борисюк.

Вона зазначила, що у таких пацієнтів, реакція на холод виникає частіше.

Холодова алергія може розвиватися швидко й охоплювати різні ділянки тіла, тому важливо не ігнорувати її проявів. Лікарка закликає звертатися до спеціалістів при повторних симптомах та користуватися захисними засобами, щоб запобігти реакціям у холодний період.

В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопада16.11.25, 18:36 • 32550 переглядiв

Алла Кіосак

