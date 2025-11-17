$42.040.02
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры

Холодовая аллергия проявляется покраснением, зудом и сыпью на открытых участках тела при температуре от +2°C. Ее могут провоцировать инъекции красоты или акне из-за ослабленного барьера кожи.

Холодовая аллергия чаще всего проявляется зимой на открытых участках тела и может возникать даже при температуре чуть выше нуля. О характерных симптомах, отличиях от обветривания и методах защиты рассказала журналистке УНН, директор клиники "Аллерголог", врач-аллерголог, кандидат медицинских наук, Марина Борисюк.

Как проявляется холодовая аллергия

Врач отмечает, что реакция возникает на лице, руках или других открытых частях тела. Симптомы могут появиться при температуре +2…+3°C или под действием холодного ветра. На коже появляются покраснения, зуд и сыпь.

Проявляется по типу острой крапивницы… покраснение кожи, зуд. Иногда может быть такая сыпь, как будто комар покусал

– пояснила Марина Борисюк.

Она добавила, что сыпь может проявляться в виде папул. По словам эксперта, реакция часто исчезает после попадания в теплое помещение. Симптомы могут длиться от нескольких минут до часа. В некоторых случаях они повторяются и усиливаются. Тогда люди обращаются к врачу, потому что реакция не проходит самостоятельно.

"Аллергия – это преувеличенный ответ иммунной системы… холодный воздух является провоцирующим фактором, триггером для появления симптомов", – отметила врач.

Она подчеркнула, что реакцию вызывает даже незначительное охлаждение. Первым шагом должна быть консультация специалиста для подтверждения диагноза.

Отличия от обветривания и методы защиты

По словам врача, обветривание проявляется медленнее и не вызывает резкой реакции. Кожа просто становится сухой или потрескавшейся, а не покрывается припухлостями. При холодовой аллергии реакция возникает почти сразу.

"Холодовая аллергия возникает буквально за минуту… реакция будет сильнее и с зудом, в отличие от обветривания", – пояснила врач. Она добавляет, что симптомы охватывают новые участки тела, если реакция усиливается.

Эксперт советует использовать аптечные защитные кремы. Они создают пленку, которая уменьшает влияние холода. Такие средства подходят детям и взрослым и не содержат агрессивных компонентов.

"Это дерматологическая косметика… кремы имеют защитную пленочку, которая покрывает кожу от действия холодного воздуха", – сказала аллерголог. Врач отметила, что подобные серии средств существуют и для рук, и для лица. Пленка сохраняется даже после мытья рук.

Иногда холодовая аллергия может быть связана с проблемами печени, пищеварения или пищевой непереносимостью. В таких случаях важно проверить работу других органов. Реакцию также могут провоцировать косметические инъекции красоты или акне на коже.

"В группу риска входят люди с другими видами аллергий… а также те, кто имеет акне или проходит инъекционные процедуры. Это связано с ослабленным естественным барьером кожи.", — пояснила Борисюк. Она отметила, что у таких пациентов, реакция на холод возникает чаще.

Холодовая аллергия может развиваться быстро и охватывать различные участки тела, поэтому важно не игнорировать ее проявлений. Врач призывает обращаться к специалистам при повторных симптомах и пользоваться защитными средствами, чтобы предотвратить реакции в холодный период.

Алла Киосак

