В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопада
Київ • УНН
У понеділок, 17 листопада, в Україні очікуються дощі, на заході країни оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. Температура вночі становитиме 2-7° тепла, вдень 9-14°, на півдні та Прикарпатті до 16°.
У понеділок, 17 листопада, в Україні дощитиме, на заході країни оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Вночі в північних областях невеликі, вдень у західних областях - помірні дощі, на Закарпатті місцями очікуються значні дощі. На решті території України буде без опадів.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, на півдні країни та Прикарпатті до 16°.
В Карпатах дощ та мокрий сніг, вдень місцями значний дощ; температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.
Водночас у західних і північно-західних регіонах України оголошено про небезпечні метеорологічні явища. Йдеться про Закарпатську, Львівську, Волинську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Рівненську, а також Хмельницьку, Вінницьку і Житомирську області.
