Знов потепління, але зі штормовим вітром: Діденко про погоду на 17 жовтня
Київ • УНН
17 листопада в Україні очікується потепління до +15-17 градусів, але з сильним вітром до 15-20 м/с. На заході країни можливі дощі, на решті території без опадів.
Наступної доби температура повітря протягом дня підніметься до +15 +17 градусів, але очікується сильний вітер, а в західній частині України ймовірні дощі, передає УНН із посиланням на прогноз погоди від синоптика Наталії Діденко.
Деталі
Якщо вночі на 16 листопада, у північній частині України вночі стовпчики термометрів опускалися до 5 градусів морозу, то наступної доби очікується перерва у тенденції до зимового похолодання. 17 листопада, за прогнозом Діденко,температура повітря протягом дня підніметься до +10+15, а на півдні до +17 градусів.
Водночас, сильнющий південно-західний вітер дещо нівелюватиме теплі очікування.
Очікуються штормові пориви до 15-20 метрів за секунду,
Крім того, завтра в західній частині ймовірні дощі, на решті території України - без опадів.
Погода в Києві
У Києві завтра, 17-го листопада, потеплішає до +12 градусів, також очікується сильний вітер південних напрямків із штормовими поривами
За словами Діденко, тепло не довго побуде, бо вже 19-го листопада повсюди похолоднішає, наблизиться циклон із південного заходу і через поєднання вологого повітря з півдня та повітряної маси з півночі побільшає опадів і навіть місцями очікується мокрий сніг.
Нагадаємо
У неділю, 16 листопада, на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями. У західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях можливий невеликий дощ.