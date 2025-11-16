Україну накриє хмарність: де очікувати дощів у неділю
Київ • УНН
У неділю, 16 листопада, на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями. У західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях можливий невеликий дощ.
За інформацією синоптиків, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях очікується невеликий (в Карпатах помірний) дощ; на решті території без істотних опадів. Вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями туман.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура у північній частині вдень 3-8° тепла; на решті території вдень 6-11°, на півдні країни 9-14°
У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 4-6°.
