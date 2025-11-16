Украину накроет облачность: где ожидать дождей в воскресенье

$42.060.00
48.880.00
ukenru
15 ноября, 17:21 • 16105 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 33521 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 39168 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 37601 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 50786 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 44115 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 38098 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 29246 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 19478 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 77217 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзивы
Атака россиян на Херсонщину: трое мирных жителей погибли, шестеро ранены15 ноября, 20:29 • 6808 просмотра
164 боевых столкновения за сутки: Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте 15 ноября15 ноября, 20:57 • 3004 просмотра
Оккупанты в Луганской области мобилизовали первых резервистов – ОВА15 ноября, 21:26 • 5590 просмотра
Орбан заявил, что Украина и Россия не желают мира, а принудить стороны к этому должны "внешние силы"15 ноября, 22:24 • 4180 просмотра
Оккупанты ввели штрафы за слив воды из батарей: на Луганщине единственным источником жидкости стала система отопления - ЦНС01:31 • 7224 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 77224 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 70548 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 47474 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 72193 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 299473 просмотра
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Хмельницкий
Киевская область
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 22208 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 77224 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 28519 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 44755 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 38043 просмотра
Техника
Отопление
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Фильм

Украину накроет облачность: где ожидать дождей в воскресенье

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

В воскресенье, 16 ноября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. В западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 16 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях ожидается небольшой (в Карпатах умеренный) дождь; на остальной территории без существенных осадков. Утром в южной части и на Прикарпатье местами туман.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура в северной части днем 3-8° тепла; на остальной территории днем 6-11°, на юге страны 9-14°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха - 4-6°.

Всемирный день рукоделия, День работников радио, телевидения и связи Украины: что отмечают 16 ноября16.11.25, 06:30 • 1034 просмотра

Вадим Хлюдзинский

