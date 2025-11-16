Украину накроет облачность: где ожидать дождей в воскресенье
Киев • УНН
В воскресенье, 16 ноября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. В западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях возможен небольшой дождь.
В воскресенье, 16 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях ожидается небольшой (в Карпатах умеренный) дождь; на остальной территории без существенных осадков. Утром в южной части и на Прикарпатье местами туман.
Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура в северной части днем 3-8° тепла; на остальной территории днем 6-11°, на юге страны 9-14°
В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха - 4-6°.
