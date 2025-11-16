Всемирный день рукоделия, День работников радио, телевидения и связи Украины: что отмечают 16 ноября

Сегодня, 16 ноября, в мире отмечается Всемирный день рукоделия, а в Украине - День работников радио, телевидения и связи, а также День работников сельского хозяйства, пишет УНН.

Всемирный день рукоделия

16 ноября ежегодно отмечается Всемирный день рукоделия. Хотя этот праздник не имеет официального статуса, фонд ЮНЕСКО объявил, что рукоделие приравнивается к культурному наследию мира. А для сторонников ручного труда это повод обменяться опытом и научиться новому интересному виду хобби.

С момента своего образования в 1945 году, ООН отдавала предпочтение сохранению материальных культурных ценностей и развитию элементарной грамотности среди жителей отсталых стран. Но уже через 30 лет стало очевидно, что охраны также нуждается нематериальное культурное наследие, к которому относится и рукоделие.

Поэтому в 1975 году была принята новая конвенция, в которой перечислялись знания и навыки, относящиеся к национальным ремеслам. А в 2001 году соответствующий список дополнили устным культурным наследием. Надо отметить, что этот список продолжает постоянно пополняться.

День работников радио, телевидения и связи Украины

Приблизительно в 1860-х годах было впервые заявлено об изобретении беспроводной связи. После этого, было проведено еще много исследований, но все они лишь подтверждали существование такого рода связи.

Со временем начали появляться первые радиовышки и начались первые радио- и телеэфиры.

В Украине первый телеэфир длился сорок минут и состоялся 1 февраля 1939 года. В послевоенные времена украинское телевидение ждала волна расцвета. Правительство обратило внимание на важность таких эфиров и ввело общегосударственные меры для улучшения отрасли.

Уже с 1989 года в Украине начало зарождаться коммерческое телевидение. Результаты многолетнего развития мы можем наблюдать сейчас, и, как видим, они просто невероятны.

Первый звонок с мобильного телефона в Украине был сделан Президентом Украины в 1993 году. Тогдашний телефон был значительно больше в размерах и весил в десятки раз больше современного.

Идея о введении профессионального праздника появилась в 1994 году. Именно тогда работники Укртелерадиокомпании предложили правительству найти день для празднования и получили поддержку этой инициативы. День празднования был выбран в честь дня первого радиоэфира в Украине – 16 ноября 1924 года.

День работников сельского хозяйства Украины

В третье воскресенье ноября отмечается День работников сельского хозяйства Украины.

Много веков подряд Украину называли житницей Европы. Голодомор 1932-33 годов, экономический кризис 90-х годов и полномасштабное российское вторжение не уничтожили украинское крестьянство.

Несмотря на временную оккупацию большой части плодородных земель, заминирование полей оккупантами, трудности с путями экспорта, украинские аграрии продолжают собирать хорошие урожаи и поддерживать экономику страны.

Международный день терпимости

Ежегодно 16 ноября вся планета празднует Международный день терпимости (или толерантности).

Праздник был введен ЮНЕСКО в 1995 году на своей Генеральной конференции; Международный день терпимости закреплен в "Декларации принципов терпимости". В 1997 году ООН также решила праздновать этот день, ссылаясь на собственный Устав.

Международный день толерантности является очень важным введением, потому что, к сожалению, в нашем мире растет экстремизм (крайние взгляды, методы действий) и ксенофобия (неприязнь к чужому). Праздник призывает людей признавать то, что все мы разные, уважать личность друг друга – только так можно сохранить индивидуальность. Каждый человек может ценить собственные особенности так, чтобы не испытывать ненависти к особенностям другого человека.

