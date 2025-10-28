Заместитель министра РФ способствовал хищению 4 млн тонн украинского зерна: ему сообщено о подозрении
Киев • УНН
Заместителю министра сельского хозяйства РФ сообщено о подозрении в содействии хищению более 4,136 млн тонн украинского зерна на сумму более 23 млрд грн. Он организовал противоправное завладение активами агропредприятий с февраля 2022 года по декабрь 2023 года.
Сообщено о подозрении заместителю министра сельского хозяйства РФ, который способствовал завладению, вывозу и экспорту активов украинских агропредприятий, среди которых ООО "НИБУЛОН" и "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", в период с 2022 года по декабрь 2023 года.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, заместитель министра сельского хозяйства РФ организовал масштабное противоправное завладение активами предприятий агропромышленного комплекса Украины.
Фигурант дела действовал по предварительному сговору с руководством страны-агрессора и главами оккупационных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
С февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года способствовал противоправному завладению имуществом государственной и частной форм собственности известных украинских компаний: ООО СП "НИБУЛОН", группы компаний "TESSLAGROUP", ООО "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины и других.
Общий объем присвоенного зерна превышает 4,136 млн тонн, что по предварительным оценкам составляет более 23 млрд грн.
На основании собранных доказательств заместителю министра сельского хозяйства РФ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.
Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления СБУ при оперативном сопровождении подразделений Службы безопасности Украины.
Ранее сообщено о подозрении министру сельского хозяйства РФ и одному из руководителей департамента этого министерства. Установление других причастных должностных лиц РФ продолжается.
Напомним
Дмитрию Патрушеву, заместителю председателя правительства РФ, сообщили о подозрении в военных преступлениях. Его обвиняют в присвоении агропромышленных активов на оккупированных территориях и незаконном вывозе украинского зерна.