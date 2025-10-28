Заступник міністра рф сприяв викраденню 4 млн тонн українського зерна: йому повідомлено про підозру

$42.070.07
48.970.21
ukenru
10:50 • 230 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 4722 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 10605 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 10600 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 11050 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 12365 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 24712 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 21913 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 12753 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47493 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
4.9м/с
59%
741мм
Популярнi новини
Лише 30% жителів окупованого Донбасу мають роботу - ЦНС28 жовтня, 01:06 • 9354 перегляди
Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті28 жовтня, 01:38 • 23871 перегляди
Українські прикордонники показали знищення логістики, авто та БпЛА ворога на Північно-Слобожанському напрямкуVideo28 жовтня, 02:10 • 13808 перегляди
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США28 жовтня, 03:15 • 20662 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 15132 перегляди
Публікації
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 7344 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 24724 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto07:00 • 21919 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 62083 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 63590 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Велика Британія
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 15133 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 24724 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 33386 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 67221 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 80557 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Заступник міністра рф сприяв викраденню 4 млн тонн українського зерна: йому повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Заступнику міністра сільського господарства рф повідомлено про підозру у сприянні викраденню понад 4,136 млн тонн українського зерна на суму понад 23 млрд грн. Він організував протиправне заволодіння активами агропідприємств з лютого 2022 року по грудень 2023 року.

Заступник міністра рф сприяв викраденню 4 млн тонн українського зерна: йому повідомлено про підозру

Повідомлено підозру заступнику міністра сільського господарства рф, який сприяв заволодінню, вивезенню та експорту активів українських агропідприємств, серед яких ТОВ "НІБУЛОН" та "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", у період з 2022-го року до грудня 2023.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, заступник міністра сільського господарства рф організував масштабне протиправне заволодіння активами підприємств агропромислового комплексу України.

Фігурант справи діяв за попередньою змовою з керівництвом країни-агресора та очільниками окупаційних адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.

З лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року сприяв протиправному  заволодінню майном державної та приватної форм власності відомих українських компаній: ТОВ СП "НІБУЛОН", групи компаній "TESSLAGROUP", ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", Державної продовольчо-зернової корпорації України та інших.

Загальний обсяг привласненого зерна перевищує 4,136 млн тонн, що за попередніми оцінками становить понад 23 млрд грн.

- інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора.

На підставі зібраних доказів заступнику міністра сільського господарства рф повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу підрозділів Служби безпеки України.

Раніше повідомлено про підозру міністру сільського господарства рф та одному з керівників департаменту цього міністерства. Встановлення інших причетних посадовців рф триває.

Нагадаємо

дмитру патрушеву, заступнику голови уряду рф, повідомили про підозру у воєнних злочинах. Його звинувачують у привласненні агропромислових активів на окупованих територіях та незаконному вивезенні українського зерна.

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Луганська область
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Служба безпеки України
Херсонська область
Україна