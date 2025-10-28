Заступник міністра рф сприяв викраденню 4 млн тонн українського зерна: йому повідомлено про підозру
Київ • УНН
Заступнику міністра сільського господарства рф повідомлено про підозру у сприянні викраденню понад 4,136 млн тонн українського зерна на суму понад 23 млрд грн. Він організував протиправне заволодіння активами агропідприємств з лютого 2022 року по грудень 2023 року.
Повідомлено підозру заступнику міністра сільського господарства рф, який сприяв заволодінню, вивезенню та експорту активів українських агропідприємств, серед яких ТОВ "НІБУЛОН" та "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", у період з 2022-го року до грудня 2023.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, заступник міністра сільського господарства рф організував масштабне протиправне заволодіння активами підприємств агропромислового комплексу України.
Фігурант справи діяв за попередньою змовою з керівництвом країни-агресора та очільниками окупаційних адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.
З лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року сприяв протиправному заволодінню майном державної та приватної форм власності відомих українських компаній: ТОВ СП "НІБУЛОН", групи компаній "TESSLAGROUP", ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", Державної продовольчо-зернової корпорації України та інших.
Загальний обсяг привласненого зерна перевищує 4,136 млн тонн, що за попередніми оцінками становить понад 23 млрд грн.
На підставі зібраних доказів заступнику міністра сільського господарства рф повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу підрозділів Служби безпеки України.
Раніше повідомлено про підозру міністру сільського господарства рф та одному з керівників департаменту цього міністерства. Встановлення інших причетних посадовців рф триває.
Нагадаємо
дмитру патрушеву, заступнику голови уряду рф, повідомили про підозру у воєнних злочинах. Його звинувачують у привласненні агропромислових активів на окупованих територіях та незаконному вивезенні українського зерна.