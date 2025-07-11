Віцепрем'єру рф дмитру патрушеву повідомили про підозру - Офіс Генпрокурора

Заступнику голови уряду рф дмитру патрушеву повідомили про підозру за вчинені воєнні злочини в Україні, повідомили в Офісі Генпрокурора у п'ятницю, пише УНН.

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру колишньому міністру сільського господарства рф, чинному заступнику голови уряду країни-агресора дмитрові патрушеву за вчинення воєнних злочинів в Україні - повідомили у прокуратурі.

За даними прокуратури, ідеться про його участь у привласненні матеріальних активів підприємств агропромислового комплексу на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей в період перебування підозрюваного на посаді міністра сільського господарства рф (24.02.2022 -14.05.2024).

"Високопосадовець в порушення норм міжнародного гуманітарного права, забезпечував незаконне вивезення до росії та на тимчасово окуповану територію АР Крим викраденого українського зерна, звідки надалі воно експортувалося морськими суднами під виглядом продукції російського походження до інших країн світу", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Також під час розслідування прокурори, як вказано, з’ясували, що підозрюваний причетний до "запровадження на окупованих територіях російського законодавства, змін у системі власності, привласнення інших українських ресурсів та утисків місцевого населення".

"Причому, варто зазначити - жодна з порушених норм не була обумовлена військовою необхідністю", - наголосили в Офісі Генпрокурора.

Дії підозрюваного кваліфіковано стороною обвинувачення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, як воєнні злочини відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Також встановлюється причетність до скоєння воєнних злочинів на території України інших осіб із числа політичного керівництва країни-агресора та керівництва міністерства сільського господарства рф.

Доповнення

У СБУ вказують, що дмитро патрушев є сином "сірого кардинала" кремля миколи патрушева, який протягом чверті століття очолював спочатку фсб, а потім раду безпеки рф і зараз обіймає посаду помічника путіна.

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