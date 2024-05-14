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"Пониження": у Центрі протидії дезінформації прокоментували нову посаду патрушева в рф

"Пониження": у Центрі протидії дезінформації прокоментували нову посаду патрушева в рф

Київ • УНН

 • 21624 перегляди

За словами керівника українського Центру протидії дезінформації, нова посада миколи патрушева як радника путіна вважається пониженням у посаді порівняно з його попередньою роллю на посаді секретаря ради безпеки росії.

Нова посада миколи патрушева від глави кремля володимира путіна - пониження. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

патрушев - радник путіна. Пониження. Збереження свого посту кірієнком в адміністрації путіна говорить про те, що росію влаштовує напрямок інформаційно-психологічних операцій та інших проектів щодо України, які той курує. Фактично кірієнко - це ключова фігура по всіх російських СІО та ІПСО проти нас, а також він курує проекти медведчука типу "другая украина"

- написав Коваленко у Telegram.

Коваленко зазначив, що раніше "патрушев мав статус головного куратора силовиків від путіна".

Контекст

14 травня росЗМІ повідомили, що путін призначив колишнього секретаря ради безпеки рф миколу патрушева та губернатора тульської області олексія дюміна своїми помічниками. Для дюміна це означає відставку з посади голови регіону.

Обидва чиновники, як зазначає російська служба Радіо Сводоба, вважаються близькими соратниками путіна, патрушев був його заступником в адміністрації президента рф наприкінці 1990-х, а потім у фсб, дюмін з першого президентського терміну путіна працював у його охороні.

Укази про призначення опубліковано 14 травня. путін перепризначив на свої місця всіх помічників, повпредів і керівників адміністрації президента рф. Усі вони автоматично пішли у відставку після початку нового терміну путіна на посаді.

Зокрема, на своїх місцях залишилися голова адміністрації рф антон вайно, його перші заступники сергій кірієнко та олексій громов, один із заступників керівника, прессекретар путіна дмитро пєсков.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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