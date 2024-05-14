"Понижение": в Центре противодействия дезинформации прокомментировали новую должность патрушева в рф
Киев • УНН
По словам руководителя украинского Центра противодействия дезинформации, новая должность николая патрушева как советника путина считается понижением в должности по сравнению с его предыдущей ролью на посту секретаря совета безопасности россии.
Новая должность николая патрушева от главы кремля владимира путина - понижение. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.
патрушев - советник путина. Понижение. Сохранение своего поста кириенко в администрации путина говорит о том, что россию устраивает направление информационно-психологических операций и других проектов по Украине, которые тот курирует. Фактически кириенко - это ключевая фигура по всем российским СИО и ИПСО против нас, а также он курирует проекты медведчука типа "другая Украина"
Коваленко отметил, что ранее "патрушев имел статус главного куратора силовиков от путина".
Контекст
14 мая росСМИ сообщили, что путин назначил бывшего секретаря совета безопасности рф николая патрушева и губернатора тульской области алексея дюмина своими помощниками. Для дюмина это означает отставку с должности главы региона.
Оба чиновника, как отмечает российская служба Радио Сводоба, считаются близкими соратниками путина, патрушев был его заместителем в администрации президента рф в конце 1990-х, а затем в фсб, дюмин с первого президентского срока путина работал в его охране.
Указы о назначениях опубликованы 14 мая. путин переназначил на свои места всех помощников, полпредов и руководителей администрации президента рф. Все они автоматически ушли в отставку после начала нового срока путина в должности.
В частности, на своих местах остались глава администрации рф антон вайно, его первые заместители сергей кириенко и алексей громов, один из заместителей руководителя, пресс-секретарь путина дмитрий песков.
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