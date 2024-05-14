"Понижение": в Центре противодействия дезинформации прокомментировали новую должность патрушева в рф

Новая должность николая патрушева от главы кремля владимира путина - понижение. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

патрушев - советник путина. Понижение. Сохранение своего поста кириенко в администрации путина говорит о том, что россию устраивает направление информационно-психологических операций и других проектов по Украине, которые тот курирует. Фактически кириенко - это ключевая фигура по всем российским СИО и ИПСО против нас, а также он курирует проекты медведчука типа "другая Украина" - написал Коваленко в Telegram.

Коваленко отметил, что ранее "патрушев имел статус главного куратора силовиков от путина".

Контекст

14 мая росСМИ сообщили, что путин назначил бывшего секретаря совета безопасности рф николая патрушева и губернатора тульской области алексея дюмина своими помощниками. Для дюмина это означает отставку с должности главы региона.

Оба чиновника, как отмечает российская служба Радио Сводоба, считаются близкими соратниками путина, патрушев был его заместителем в администрации президента рф в конце 1990-х, а затем в фсб, дюмин с первого президентского срока путина работал в его охране.

Указы о назначениях опубликованы 14 мая. путин переназначил на свои места всех помощников, полпредов и руководителей администрации президента рф. Все они автоматически ушли в отставку после начала нового срока путина в должности.

В частности, на своих местах остались глава администрации рф антон вайно, его первые заместители сергей кириенко и алексей громов, один из заместителей руководителя, пресс-секретарь путина дмитрий песков.