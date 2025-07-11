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Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву сообщили о подозрении - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Дмитрию Патрушеву, заместителю председателя правительства РФ, сообщили о подозрении в военных преступлениях. Его обвиняют в присвоении агропромышленных активов на оккупированных территориях и незаконном вывозе украинского зерна.

Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву сообщили о подозрении - Офис Генпрокурора

Заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву сообщили о подозрении за совершенные военные преступления в Украине, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему министру сельского хозяйства РФ, действующему заместителю председателя правительства страны-агрессора Дмитрию Патрушеву за совершение военных преступлений в Украине

- сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, речь идет о его участии в присвоении материальных активов предприятий агропромышленного комплекса на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в период пребывания подозреваемого на должности министра сельского хозяйства РФ (24.02.2022 -14.05.2024).

"Высокопоставленный чиновник в нарушение норм международного гуманитарного права обеспечивал незаконный вывоз в Россию и на временно оккупированную территорию АР Крым похищенного украинского зерна, откуда в дальнейшем оно экспортировалось морскими судами под видом продукции российского происхождения в другие страны мира", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Также в ходе расследования прокуроры, как указано, выяснили, что подозреваемый причастен к "введению на оккупированных территориях российского законодательства, изменений в системе собственности, присвоению других украинских ресурсов и притеснениям местного населения".

"Причем, стоит отметить - ни одна из нарушенных норм не была обусловлена военной необходимостью", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

Действия подозреваемого квалифицированы стороной обвинения по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины, как военные преступления в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Также устанавливается причастность к совершению военных преступлений на территории Украины других лиц из числа политического руководства страны-агрессора и руководства министерства сельского хозяйства РФ.

Дополнение

В СБУ указывают, что Дмитрий Патрушев является сыном "серого кардинала" кремля Николая Патрушева, который на протяжении четверти века возглавлял сначала ФСБ, а затем Совет безопасности РФ и сейчас занимает должность помощника Путина.

"Понижение": в Центре противодействия дезинформации прокомментировали новую должность патрушева в рф14.05.24, 13:48 • 21629 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
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Луганская область
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