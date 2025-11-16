Всесвітній день рукоділля, День працівників радіо, телебачення та зв’язку України: що відзначають 16 листопада

Сьогодні, 16 листопада, у світі відзначається Всесвітній день рукоділля, а в Україні - День працівників радіо, телебачення та зв’язку, а також День працівників сільського господарства, пише УНН.

Всесвітній день рукоділля

16 листопада щороку відзначається Всесвітній день рукоділля. Хоча це свято немає офіційного статусу, фонд ЮНЕСКО оголосив, що рукоділля прирівнюється до культурної спадщини світу. А для прихильників ручної праці це привід обмінятися досвідом та навчитися новому цікавому різновиду хобі.

З моменту свого утворення у 1945 році, ООН віддавала перевагу збереженню матеріальних культурних цінностей та розвитку елементарної грамотності серед мешканців відсталих країн. Але вже через 30 років стало очевидно, що охорони також потребує нематеріальна культурна спадщина, до якої належить і рукоділля.

Тому у 1975 році була прийнята нова конвенція, у якій перелічувались знання й навички, які відносяться до національних ремесел. А у 2001 році відповідний список доповнили усною культурною спадщиною. Треба зазначити, що цей список продовжує постійно поповнюватися.

День працівників радіо, телебачення та зв’язку України

Приблизно у 1860-х роках було вперше заявлено про винайдення бездротового зв’язку. Після цього, було проведено ще багато досліджень, але всі вони лише підтверджували існування такого роду зв’язку.

З часом почали з’являтися перші радіовежі й почалися перші радіо та телеефіри.

В Україні перший телеефір тривав сорок хвилин і відбувся 1 лютого 1939 року. У післявоєнні часи на українське телебачення чекала хвиля розквіту. Уряд звернув увагу на важливість таких ефірів і запровадив загальнодержавні заходи для покращення галузі.

Вже з 1989-го року в Україні почало зароджуватися комерційне телебачення. Результати багаторічного розвитку ми можемо спостерігати зараз, і, як бачимо, вони просто неймовірні.

Перший дзвінок з мобільного телефону в Україні було зроблено Президентом України в 1993 році. Тогочасний телефон був значно більший в розмірах і важив у десятки разів більше сучасного.

Ідея про впровадження професійного свята з’явилася в 1994 році. Саме тоді працівники Укртелерадіокомпанії запропонували урядові знайти день для святкування і отримали підтримку цієї ініціативи. День святкування було обрано на честь дня першого радіоефіру в Україні – 16 листопада 1924 року.

День працівників сільського господарства України

У третю неділю листопада відзначається День працівників сільського господарства України.

Багато століть поспіль Україну називали житницею Європи. Голодомор 1932-33 років, економічна криза 90-х років та повномасштабне російське вторгнення не знищили українське селянство.

Незважаючи на тимчасову окупацію великої частини родючих земель, замінування полів окупантами, труднощі зі шляхами експорту, українські аграрії продовжують збирати хороші врожаї та підтримувати економіку країни.

Міжнародний день терпимості

Щорічно 16 листопада уся планета святкує Міжнародний день терпимості (або толерантності).

Свято впровадила ЮНЕСКО у 1995 році на своїй Генеральній конференції; Міжнародний день терпимості закріплено в "Декларації принципів терпимості". У 1997 році ООН також вирішило святкувати цей день, посилаючись на власний Устав.

Міжнародний день толерантності є дуже важливим впровадженням, тому що, на жаль, в нашому світі зростає екстремізм (крайні погляди, методи дій) та ксенофобія (неприязнь до чужого). Свято закликає людей визнавати те, що всі ми різні, поважати особистість один одного – тільки так можна зберегти індивідуальність. Кожна людина може цінувати власні особливості так, щоб не відчувати ненависті до особливостей іншої людини.

