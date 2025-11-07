Субтитри та переклад жестовою мовою: Кабмін пропонує Раді зміни для телебачення та онлайн-медіа
Київ • УНН
Кабмін України схвалив законопроєкт, що пропонує зробити медіаконтент доступнішим для людей з інвалідністю, зобов'язавши суб'єктів у сфері аудіовізуальних медіа забезпечити доступність програм субтитрами та жестовою мовою. Доступність програм має бути забезпечена поступово протягом десяти років після набрання чинності закону.
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який ще в майбутньому має ухвалити Верховна Рада, за яким пропонується зробити медіаконтент доступнішим для людей з інвалідністю, зокрема зобов’язавши субʼєктів у сфері аудіовізуальних медіа забезпечити доступність програм субтитрами та жестовою мовою. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Мельничук, уряд схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення доступності аудіовізуальних медіа-сервісів (крім аудіальних медіа-сервісів) для осіб з інвалідністю.
"Проєкт закону встановлює обовʼязок субʼєктів у сфері аудіовізуальних медіа (крім субʼєктів у сфері аудіальних медіа), незалежно від форми власності та підпорядкування, забезпечити доступність програм для осіб з інвалідністю шляхом забезпечення здійснення їх субтитрування та/або перекладу жестовою мовою та/або за допомогою аудіодискрипції (тифлокоментування). Інші способи адаптування програм, які забезпечують доступність інформації для осіб з інвалідністю, включаючи з використанням простої мови, формату легкого читання, можуть застосовуватись субʼєктами у сфері аудіовізуальних медіа (крім субʼєктів у сфері аудіальних медіа) добровільно", - зазначив Мельничук.
Він додав, що доступність має бути забезпечена субʼєктами у аудіовізуальних медіа (крім субʼєктів у сфері аудіальних медіа) поступово, з досягненням показників доступності програм, протягом десяти років після набрання чинності вказаного закону.
Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення отримає додаткові повноваження, щоб контролювати виконання цих вимог.
Нагадаємо
Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт щодо призначення і виплати грошової компенсації за переобладнання транспортних засобів для керування особами з інвалідністю внаслідок війни. Кошти будуть виплачуватися в фактичних, документально підтверджених витрат у розмірі, який не перевищує 70 тис. гривень, які мають у власності транспортний засіб.