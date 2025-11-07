Кабмін виплачуватиме компенсацію за переобладнання авто для осіб з інвалідністю

Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт щодо призначення і виплати грошової компенсації за переобладнання транспортних засобів для керування особами з інвалідністю внаслідок війни. Кошти будуть виплачуватися в фактичних, документально підтверджених витрат у розмірі, який не перевищує 70 тис. гривень, які мають у власності транспортний засіб. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Погоджено пропозицію Міністерства у справах ветеранів стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту щодо призначення і виплати грошової компенсації за переобладнання (пристосування) транспортних засобів для керування особами з інвалідністю внаслідок війни. Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту - повідомив Мельничук.

Він зазначив, що грошова компенсація призначається отримувачам в межах фактичних, документально підтверджених витрат у розмірі, який не перевищує 70 тис. гривень, які мають у власності транспортний засіб, одноразово протягом строку дії експериментального проекту, за умови відсутності фактів аналогічних виплат за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством.

"Метою реалізації проекту є запровадження механізму призначення і виплати грошової компенсації за переобладнання (пристосування) транспортних засобів для керування особами з інвалідністю внаслідок війни, що сприятиме їхній соціалізації, підвищенню мобільності, розширенню можливостей для працевлаштування, участі в громадському житті та реалізації права на незалежне життя", - додав Мельничук.

