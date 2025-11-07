ukenru
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Кабмин будет выплачивать компенсацию за переоборудование авто для лиц с инвалидностью

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Кабмин запускает экспериментальный проект по выплате денежной компенсации за переоборудование транспортных средств для управления лицами с инвалидностью вследствие войны. Компенсация составит до 70 тыс. гривен на основе документально подтвержденных расходов.

Кабмин будет выплачивать компенсацию за переоборудование авто для лиц с инвалидностью

Кабинет министров запускает экспериментальный проект по назначению и выплате денежной компенсации за переоборудование транспортных средств для управления лицами с инвалидностью вследствие войны. Средства будут выплачиваться в фактических, документально подтвержденных расходах в размере, не превышающем 70 тыс. гривен, которые имеют в собственности транспортное средство. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Согласовано предложение Министерства по делам ветеранов относительно реализации в течение двух лет экспериментального проекта по назначению и выплате денежной компенсации за переоборудование (приспособление) транспортных средств для управления лицами с инвалидностью вследствие войны. Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта

- сообщил Мельничук.

Он отметил, что денежная компенсация назначается получателям в пределах фактических, документально подтвержденных расходов в размере, не превышающем 70 тыс. гривен, которые имеют в собственности транспортное средство, однократно в течение срока действия экспериментального проекта, при условии отсутствия фактов аналогичных выплат за счет средств государственного бюджета, местных бюджетов или других источников, не запрещенных законодательством.

"Целью реализации проекта является внедрение механизма назначения и выплаты денежной компенсации за переоборудование (приспособление) транспортных средств для управления лицами с инвалидностью вследствие войны, что будет способствовать их социализации, повышению мобильности, расширению возможностей для трудоустройства, участия в общественной жизни и реализации права на независимую жизнь", - добавил Мельничук.

Напомним

В октябре украинцы приобрели почти 7,8 тысячи новых легковых автомобилей, из которых 71% были для частного пользования. Продажи в частном сегменте выросли на 60%, тогда как корпоративные покупки сократились на 5%.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Верховная Рада