Кабмин будет выплачивать компенсацию за переоборудование авто для лиц с инвалидностью

Кабинет министров запускает экспериментальный проект по назначению и выплате денежной компенсации за переоборудование транспортных средств для управления лицами с инвалидностью вследствие войны. Средства будут выплачиваться в фактических, документально подтвержденных расходах в размере, не превышающем 70 тыс. гривен, которые имеют в собственности транспортное средство. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Согласовано предложение Министерства по делам ветеранов относительно реализации в течение двух лет экспериментального проекта по назначению и выплате денежной компенсации за переоборудование (приспособление) транспортных средств для управления лицами с инвалидностью вследствие войны. Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта - сообщил Мельничук.

Он отметил, что денежная компенсация назначается получателям в пределах фактических, документально подтвержденных расходов в размере, не превышающем 70 тыс. гривен, которые имеют в собственности транспортное средство, однократно в течение срока действия экспериментального проекта, при условии отсутствия фактов аналогичных выплат за счет средств государственного бюджета, местных бюджетов или других источников, не запрещенных законодательством.

"Целью реализации проекта является внедрение механизма назначения и выплаты денежной компенсации за переоборудование (приспособление) транспортных средств для управления лицами с инвалидностью вследствие войны, что будет способствовать их социализации, повышению мобильности, расширению возможностей для трудоустройства, участия в общественной жизни и реализации права на независимую жизнь", - добавил Мельничук.

Напомним

