Українці купують більше нових авто, бізнес - менше: оприлюднено лідерів продажів
Київ • УНН
У жовтні українці придбали майже 7,8 тисячі нових легкових автомобілів, більшість із яких — для приватного користування. Продажі в цьому сегменті зросли на 60%, тоді як корпоративні покупки скоротилися на 5%. Про це повідомляє "Укравтопром", пише УНН.
За даними Укравтопром, у жовтні український автопарк поповнили майже 7,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи
У порівнянні з жовтнем 2024р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 60%, а у корпоративному зменшились на 5%.
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 431 од.;
- BYD Song Plus - 382 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 296 од.;
- BYD Leopard 3 - 247 од.;
- HYUNDAI Tucson - 207 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- RENAULT Duster - 316 од.;
- KGM Musso Grand - 131 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 105 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 88 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 84 од.
