Toyota відкликає понад мільйон автомобілів через дефект
Київ • УНН
Toyota оголосила масове відкликання понад мільйона автомобілів через проблему з камерою заднього виду, яка може створювати ризик для безпеки. Дефект виникає через програмне забезпечення, що заважає коректно відображати картинку на екрані.
Toyota оголосила масове відкликання понад мільйона автомобілів через проблему з камерою заднього виду, яка може створювати ризик для безпеки водіїв та пішоходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Motor1.com.
Деталі
Компанія Toyota повідомила про відкликання понад мільйона автомобілів через дефект, який може призвести до збоїв у відображенні зображення з камери заднього виду. Згідно з офіційним повідомленням, дефект виникає через програмне забезпечення, яке заважає коректно відображати картинку на екрані інформаційно-розважальної системи при певних умовах. Проблема може виникнути, коли водій включає задній хід занадто швидко після запуску автомобіля, або коли автомобіль вимикається і знову вмикається за короткий проміжок часу.
Випробування показали, що зображення на екрані може зависнути на 1,8 секунди, що може створити небезпеку, якщо в цей час інший автомобіль або пішохід перебуває на задньому ходу.
Відкликання торкається широкого спектру моделей Toyota і Lexus, а також Subaru Solterra. Серед автомобілів, які можуть мати цей дефект, є Lexus ES 2023-2025 років випуску, Lexus GX 2024-2025 років, Toyota Camry 2025-2026 років, Toyota RAV4 2023-2025 років, а також Toyota Prius 2023-2025 років випуску.
До списку також потрапили нові моделі, зокрема, Toyota Grand Highlander (2024-2026 роки), Toyota Land Cruiser (2024-2025 роки) і Toyota Mirai (2023-2025 роки).
Додатково
Toyota вже почала зв'язуватися з власниками автомобілів, яких торкнулася проблема. Власникам нададуть інструкції щодо того, як відвідати авторизований сервісний центр Toyota для оновлення програмного забезпечення блоку керування паркуванням. Це оновлення має усунути проблему з камерою заднього виду та забезпечити відповідність автомобіля федеральним стандартам безпеки.
Компанія запевняє, що всі необхідні оновлення програмного забезпечення будуть безкоштовними для власників авто.
Нагадаємо
Глобальні інвестори уважно стежать за тим, як автогігант Toyota вирішуватиме невдоволення міноритарних акціонерів через план на 4,7 трильйона єн щодо перетворення своєї афілійованої компанії TICO на приватну. Угода стала серйозним випробуванням для корпоративних реформ, які Японія активно впроваджує останніми роками.