Toyota отзывает более миллиона автомобилей из-за дефекта

Toyota объявила о массовом отзыве более миллиона автомобилей из-за проблемы с камерой заднего вида, которая может создавать риск для безопасности водителей и пешеходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Motor1.com.

Детали

Компания Toyota сообщила об отзыве более миллиона автомобилей из-за дефекта, который может привести к сбоям в отображении изображения с камеры заднего вида. Согласно официальному сообщению, дефект возникает из-за программного обеспечения, которое мешает корректно отображать картинку на экране информационно-развлекательной системы при определенных условиях. Проблема может возникнуть, когда водитель включает задний ход слишком быстро после запуска автомобиля, или когда автомобиль выключается и снова включается за короткий промежуток времени.

Испытания показали, что изображение на экране может зависнуть на 1,8 секунды, что может создать опасность, если в это время другой автомобиль или пешеход находится на заднем ходу.

Отзыв затрагивает широкий спектр моделей Toyota и Lexus, а также Subaru Solterra. Среди автомобилей, которые могут иметь этот дефект, есть Lexus ES 2023-2025 годов выпуска, Lexus GX 2024-2025 годов, Toyota Camry 2025-2026 годов, Toyota RAV4 2023-2025 годов, а также Toyota Prius 2023-2025 годов выпуска.

В список также попали новые модели, в частности, Toyota Grand Highlander (2024-2026 годы), Toyota Land Cruiser (2024-2025 годы) и Toyota Mirai (2023-2025 годы).

Дополнительно

Toyota уже начала связываться с владельцами автомобилей, которых затронула проблема. Владельцам предоставят инструкции относительно того, как посетить авторизованный сервисный центр Toyota для обновления программного обеспечения блока управления парковкой. Это обновление должно устранить проблему с камерой заднего вида и обеспечить соответствие автомобиля федеральным стандартам безопасности.

Компания заверяет, что все необходимые обновления программного обеспечения будут бесплатными для владельцев авто.

Напомним

Глобальные инвесторы внимательно следят за тем, как автогигант Toyota будет решать недовольство миноритарных акционеров из-за плана на 4,7 триллиона иен по превращению своей аффилированной компании TICO в частную. Сделка стала серьезным испытанием для корпоративных реформ, которые Япония активно внедряет в последние годы.