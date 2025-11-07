Украинцы покупают больше новых авто, бизнес – меньше: обнародованы лидеры продаж
Киев • УНН
В октябре украинцы приобрели почти 7,8 тысячи новых легковых автомобилей, большинство из которых — для частного пользования. Продажи в этом сегменте выросли на 60%, тогда как корпоративные покупки сократились на 5%. Об этом сообщает "Укравтопром", пишет УНН.
По данным Укравтопрома, в октябре украинский автопарк пополнили почти 7,8 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 71% легковушек было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица
По сравнению с октябрем 2024г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 60%, а в корпоративном уменьшились на 5%.
Покупая новые легковые авто, частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 431 ед.;
- BYD Song Plus - 382 ед.;
- TOYOTA RAV-4 - 296 ед.;
- BYD Leopard 3 - 247 ед.;
- HYUNDAI Tucson - 207 ед.
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- RENAULT Duster - 316 ед.;
- KGM Musso Grand - 131 ед.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 105 ед.;
- TOYOTA RAV-4 - 88 ед.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 84 ед.
