Швейцария инвестирует 9 миллионов франков в проект по развитию системы реабилитации в Украине

Швейцария инвестирует 9 миллионов швейцарских франков в четырехлетний проект TRUE для развития системы реабилитации в Украине. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины (МОЗ), передает УНН.

Детали

Стартовал четырехлетний украинско-швейцарский проект "TRUE - Реабилитация травм для Украины", призванный развивать современную систему реабилитации в Украине. Инициатива финансируется Швейцарией через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) и будет реализовываться украинским БФ "Пациенты Украины" и Швейцарским институтом тропического и общественного здоровья (Swiss TPH).

Документ о запуске проекта по развитию системы реабилитации в Украине подписали Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и Посол Жак Гербер - Делегат Федерального совета по делам Украины.

Швейцария поддерживает Украину не только в преодолении последствий войны, но и в построении устойчивой системы, которая будет помогать людям возвращаться к привычной жизни. Реабилитация - это о достоинстве, восстановлении и вере в будущее. Мы гордимся, что наши совместные усилия способствуют устойчивым системным изменениям - сказал Посол Жак Гербер.

В Минздраве сообщили, что проект "TRUE - Реабилитация травм для Украины" продлится до 2029 года. И предусматривает он развитие человекоцентричной и устойчивой системы реабилитации на базе способной сети учреждений здравоохранения. Речь идет о тех учреждениях, которые имеют контракт по соответствующему пакету с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и оказывают реабилитационную помощь бесплатно, в рамках Программы медицинских гарантий.

Вместе с партнерами формируем сеть, которая обеспечит украинцам качественную, доступную и бесплатную реабилитационную помощь. Сотрудничество со Швейцарией усиливает этот курс - поможет готовить специалистов, оснащать больницы современным оборудованием и внедрять устойчивые маршруты оказания помощи. Проект TRUE - еще один шаг к системным изменениям в сфере реабилитации - подчеркнул Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По информации ведомства, чтобы украинцы проходили качественную и бесплатную реабилитацию в своей больнице и возвращались к активной общественной жизни, инициатива TRUE обеспечит поддержку внедрения в Украине лучших мировых практик и развитие национальной экспертизы.

Финансирование проекта со швейцарской стороны составляет почти 9 миллионов швейцарских франков - говорится в сообщении.

Воплотить все задуманное в жизнь планируют путем как усовершенствования законодательства, нормативной базы и стандартов в сфере реабилитации, так и непосредственно с развитием реабилитации на местах.

Также украинско-швейцарский проект сфокусируется на поддержке развития специалистов:

будет модернизировать высшее образование в сфере реабилитации, повышать квалификацию специалистов через учебные курсы, тренинги и обмен опытом.

В рамках "TRUE - Реабилитация травм для Украины" учреждения здравоохранения будут получать помощь в виде современного реабилитационного оборудования и вспомогательных средств для реабилитации пациентов и пациенток.

Кроме этого, особое внимание уделят созданию понятных маршрутов пациента - от больничной койки до возвращения домой и получения социальных услуг.

"TRUE - Реабилитация травм для Украины" предусматривает и повышение инклюзии, толерантности и уменьшение стигматизации людей с инвалидностью.

Справка

Поддержка Швейцарии в развитии системы реабилитации в Украине началась в 2018 году в ответ на запрос Министерства здравоохранения Украины относительно внедрения Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), что заложило основу для дальнейшего развития реабилитации в стране. Проект TRUE является логическим продолжением инициативы "Реабилитация последствий военных травм в Украине", начатой в июне 2022 года, которая также реализовывалась при поддержке Швейцарии.

Напомним

Подразделения Медицинских сил Вооруженных Сил Украины начали выдачу адаптивной одежды для раненых военных. Уже поступило 50 тысяч предметов, в частности майки, шорты и брюки, которые облегчают доступ к местам ранения.

