Снова потепление, но со штормовым ветром: Диденко о погоде на 17 октября

В ближайшие сутки температура воздуха в течение дня поднимется до +15 +17 градусов, но ожидается сильный ветер, а в западной части Украины вероятны дожди, передает УНН со ссылкой на прогноз погоды от синоптика Натальи Диденко.

Детали

Если ночью 16 ноября в северной части Украины ночью столбики термометров опускались до 5 градусов мороза, то в ближайшие сутки ожидается перерыв в тенденции к зимнему похолоданию. 17 ноября, по прогнозу Диденко, температура воздуха в течение дня поднимется до +10+15, а на юге до +17 градусов.

В то же время, сильнейший юго-западный ветер несколько нивелирует теплые ожидания.

Ожидаются штормовые порывы до 15-20 метров в секунду,

Кроме того, завтра в западной части вероятны дожди, на остальной территории Украины – без осадков.

Погода в Киеве

В Киеве завтра, 17 ноября, потеплеет до +12 градусов, также ожидается сильный ветер южных направлений со штормовыми порывами - пишет синоптик.

По словам Диденко, тепло не долго пробудет, потому что уже 19 ноября повсюду похолодает, приблизится циклон с юго-запада и из-за сочетания влажного воздуха с юга и воздушной массы с севера увеличится количество осадков и даже местами ожидается мокрый снег.

Напомним

В воскресенье, 16 ноября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. В западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях возможен небольшой дождь.