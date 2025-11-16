В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноября
В понедельник, 17 ноября, в Украине ожидаются дожди, на западе страны объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Температура ночью составит 2-7° тепла, днем 9-14°, на юге и Прикарпатье до 16°.
В понедельник, 17 ноября, в Украине будет дождливо, на западе страны объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Ночью в северных областях небольшие, днем в западных областях – умеренные дожди, на Закарпатье местами ожидаются значительные дожди. На остальной территории Украины будет без осадков.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем и в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, на юге страны и Прикарпатье до 16°.
В Карпатах дождь и мокрый снег, днем местами значительный дождь; температура ночью около 0°, днем 3-8° тепла.
В то же время в западных и северо-западных регионах Украины объявлено об опасных метеорологических явлениях. Речь идет о Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, а также Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях.
