За $5000 до “ПМР”: інспектору, підозрюваному у схемі переправлення військовозобов’язаних, загрожує 9 років тюрми
Київ • УНН
На Одещині інспектору прикордонної служби повідомлено про підозру за переправлення чоловіків до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Йому загрожує 7–9 років ув’язнення.
За версією слідства, інспектор у Одеській області намагався реалізувати схему переправлення чоловіків до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, оцінивши свої послуги оминання ділянок кордону у 5 тис. доларів США з особи.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Деталі
На Одещині інспектору прикордонної служби повідомлено про підозру у організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними.
За версією слідства, у жовтні 2025 року інспектор запропонував знайомому за гроші переправляти чоловіків до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, оминаючи офіційні пункти пропуску.
Підозрюваний планував використовувати службову інформацію про маршрути патрулювання та ділянки кордону, а "клієнтів" постачав мав знайомий. Вартість "послуг" становила 5 тис. доларів США з особи.
За інформацією прокуратури, знайомий одразу повідомив про спробу запуску схеми правоохоронцям, згодом він діяв під їхнім контролем.
У листопаді 2025 року інспектора затримали після отримання 15 тис. доларів США за нібито переправлення трьох чоловіків
Підозрюваний перебуває під вартою та відсторонений від посади. Йому загрожує 7–9 років ув’язнення, конфіскація майна та заборона обіймати відповідні посади до трьох років.
Нагадаємо
Працівник київської поліції та його спільник організували схему переправлення військовозобов’язаних за кордон. Їх затримали на Буковині, "послуга" коштувала $13,5 тис. з особи.
Отримав хабар до 20 000 доларів за ухилення від мобілізації: на Вінничині працівника ТЦК засудили до двох років дисбату13.11.25, 15:28 • 5466 переглядiв