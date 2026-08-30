Неизвестный летательный объект нарушил воздушное пространство Молдовы во время атаки РФ на Украину
Киев • УНН
30 августа неизвестный воздушный объект вошёл в Молдову из Одесской области и через девять минут вернулся тем же маршрутом.
В Молдове 30 августа зафиксировали воздушный объект, который со стороны Одесской области Украины пересёк государственную границу и вошёл в воздушное пространство страны. По данным Службы воздушных операций Национальной армии, через девять минут объект вернулся в Украину тем же маршрутом. Об этом сообщает министерство обороны Молдовы, пишет УНН.
По данным Службы воздушных операций Национальной армии, сегодня, 30 августа, в 15:50 был обнаружен воздушный объект, который вошёл в национальное воздушное пространство, пересёкши государственную границу Республики Молдова в районе населённого пункта Днестровск, в приднестровском секторе, со стороны населённого пункта Лиманское Одесской области Украины
Впоследствии, в 15:59, воздушный объект пересёк государственную границу в обратном направлении — из Днестровска в Лиманское, Украина, тем же маршрутом полёта.
Несанкционированный пролёт над воздушным пространством Молдовы произошёл после сегодняшних воздушных атак рф на Украину.
В российском МИД заявили, что Запад якобы готовит Молдову к конфликту с РФ29.08.26, 23:55 • 3792 просмотра