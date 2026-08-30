Неизвестный летательный объект нарушил воздушное пространство Молдовы во время атаки РФ на Украину

В Молдове 30 августа зафиксировали воздушный объект, который со стороны Одесской области Украины пересёк государственную границу и вошёл в воздушное пространство страны. По данным Службы воздушных операций Национальной армии, через девять минут объект вернулся в Украину тем же маршрутом. Об этом сообщает министерство обороны Молдовы, пишет УНН.

По данным Службы воздушных операций Национальной армии, сегодня, 30 августа, в 15:50 был обнаружен воздушный объект, который вошёл в национальное воздушное пространство, пересёкши государственную границу Республики Молдова в районе населённого пункта Днестровск, в приднестровском секторе, со стороны населённого пункта Лиманское Одесской области Украины