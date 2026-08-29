В российском МИД заявили, что Запад якобы готовит Молдову к конфликту с РФ
Киев • УНН
Посол РФ Олег Озеров без доказательств обвинил Запад в подготовке Молдовы к конфликту с Россией. NYT называет Молдову возможной целью Кремля.
Посол РФ в Кишинёве Олег Озеров заявил, что западные страны якобы вооружают Молдову и готовят её к возможному вооружённому противостоянию с Россией. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на интервью дипломата российским СМИ, пишет УНН.
Детали
По утверждению Озерова, курс Кишинёва на усиление обороноспособности якобы отвечает интересам западных партнёров, которые готовятся к возможному столкновению с Россией до 2030 года. Он также заявил, что территорию Молдовы якобы используют в интересах ВСУ для производства компонентов беспилотников, антидронового оборудования и систем радиоэлектронной борьбы, а также для подготовки операторов БПЛА.
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Российский дипломат также утверждает, что западные страны вооружают молдавскую армию, развивают военную инфраструктуру и направляют в страну инструкторов НАТО. Никаких доказательств подготовки Молдовы к вооружённому конфликту с Россией Озеров не привёл.
В то же время в середине августа The New York Times сообщала со ссылкой на представителей спецслужб Молдовы, Европы и США, что Кремль рассматривает Молдову как одну из следующих потенциальных целей после Украины. По данным издания, Москва также стремится усилить своё влияние в стране.
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