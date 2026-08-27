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Financial Times
Техника

Санду назвала запугиванием пролёт российских дронов над Молдовой

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Президент Молдовы осудила неоднократный пролёт российских дронов в День независимости. Ночью над страной зафиксировали пять беспилотников.

Санду назвала запугиванием пролёт российских дронов над Молдовой

Президент Молдовы Майя Санду назвала пролет беспилотников над страной в День независимости запугиванием, о чем написала в четверг в X, пишет УНН.

За несколько часов до того, как Молдова отметит 35 лет независимости, наше воздушное пространство неоднократно нарушали российские беспилотники. Я решительно осуждаю это запугивание. Молдова гордо стоит независимой и свободной, твердо двигаясь по пути вступления в ЕС

- отметила Санду.

Напомним

В Молдове в ночь на 27 августа зафиксировали несанкционированные пролеты в национальном воздушном пространстве страны с участием пяти беспилотников.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Воздушная тревога
Майя Санду
Европейский Союз
Молдова