Санду назвала запугиванием пролёт российских дронов над Молдовой
Киев • УНН
Президент Молдовы осудила неоднократный пролёт российских дронов в День независимости. Ночью над страной зафиксировали пять беспилотников.
Президент Молдовы Майя Санду назвала пролет беспилотников над страной в День независимости запугиванием, о чем написала в четверг в X, пишет УНН.
За несколько часов до того, как Молдова отметит 35 лет независимости, наше воздушное пространство неоднократно нарушали российские беспилотники. Я решительно осуждаю это запугивание. Молдова гордо стоит независимой и свободной, твердо двигаясь по пути вступления в ЕС
Напомним
В Молдове в ночь на 27 августа зафиксировали несанкционированные пролеты в национальном воздушном пространстве страны с участием пяти беспилотников.