Санду назвала запугиванием пролёт российских дронов над Молдовой

Президент Молдовы Майя Санду назвала пролет беспилотников над страной в День независимости запугиванием, о чем написала в четверг в X, пишет УНН.

За несколько часов до того, как Молдова отметит 35 лет независимости, наше воздушное пространство неоднократно нарушали российские беспилотники. Я решительно осуждаю это запугивание. Молдова гордо стоит независимой и свободной, твердо двигаясь по пути вступления в ЕС - отметила Санду.

Напомним

В Молдове в ночь на 27 августа зафиксировали несанкционированные пролеты в национальном воздушном пространстве страны с участием пяти беспилотников.