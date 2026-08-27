У Молдові зафіксували проліт п'ятьох дронів на тлі атаки рф на Україну
Київ • УНН
У ніч на 27 серпня над Молдовою зафіксували несанкціоновані прольоти п’ятьох безпілотників. Інцидент виявили спільно з партнерами.
У Молдові у ніч на 27 серпня зафіксували несанкціоновані прольоти в національному повітряному просторі країни за участю п'ятьох безпілотників. Про це повідомили в національній армії країни у четвер, пише УНН.
За даними Служби повітряних операцій Національної армії, цієї ночі, 27 серпня, спільно з партнерами було зафіксовано несанкціоновані прольоти в національному повітряному просторі за участю п'яти безпілотників
"Несанкціоновані прольоти повітряним простором нашої країни сталися після повітряних атак російської федерації на Україну", - ідеться у повідомленні.
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