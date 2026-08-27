В Молдове зафиксировали пролёт пяти дронов на фоне атаки рф на Украину
Киев • УНН
В ночь на 27 августа над Молдовой зафиксировали несанкционированные пролёты пяти беспилотников. Инцидент выявили совместно с партнёрами.
В Молдове в ночь на 27 августа были зафиксированы несанкционированные пролёты в национальном воздушном пространстве страны с участием пяти беспилотников. Об этом сообщили в национальной армии страны в четверг, пишет УНН.
По данным Службы воздушных операций Национальной армии, этой ночью, 27 августа, совместно с партнёрами были зафиксированы несанкционированные пролёты в национальном воздушном пространстве с участием пяти беспилотников
"Несанкционированные пролёты через воздушное пространство нашей страны произошли после воздушных атак российской федерации на Украину", - говорится в сообщении.
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