Одесская область более 7 часов находилась под атакой рф: повреждены высотка и инфраструктура
Киев • УНН
россия атаковала Одесскую область ракетами и дронами более 7 часов. Повреждены многоэтажный дом, два образовательных учреждения и инфраструктура, пострадавших нет.
Одесская область ночью более 7 часов подвергалась атаке рф, в том числе пострадала Одесса, повреждены многоэтажный дом, два учебных заведения и инфраструктура, сообщили в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер и глава Одесской ГВА Сергей Лысак в социальных сетях, пишет УНН.
Более 7 часов Одесская область подвергалась массированной комбинированной атаке врага. На протяжении всей ночи россияне целенаправленно били ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре региона. Повреждены 16-этажный жилой дом, два учебных заведения и частный дом. Разрушения также затронули объекты инфраструктуры, территорию элеватора, гаражи и автомобили жителей
"Почти всю ночь и утро враг терроризировал Одессу. В результате атаки повреждены инфраструктура, учебное заведение и многоэтажный дом", - добавил Лысак.
По состоянию на эту минуту, по данным главы ОВА, информация о пострадавших не поступала.
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