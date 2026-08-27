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Одесская область более 7 часов находилась под атакой рф: повреждены высотка и инфраструктура

Киев • УНН

 • 302 просмотра

россия атаковала Одесскую область ракетами и дронами более 7 часов. Повреждены многоэтажный дом, два образовательных учреждения и инфраструктура, пострадавших нет.

Одесская область более 7 часов находилась под атакой рф: повреждены высотка и инфраструктура
Фото: t.me/odeskaODA

Одесская область ночью более 7 часов подвергалась атаке рф, в том числе пострадала Одесса, повреждены многоэтажный дом, два учебных заведения и инфраструктура, сообщили в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер и глава Одесской ГВА Сергей Лысак в социальных сетях, пишет УНН.

Более 7 часов Одесская область подвергалась массированной комбинированной атаке врага. На протяжении всей ночи россияне целенаправленно били ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре региона. Повреждены 16-этажный жилой дом, два учебных заведения и частный дом. Разрушения также затронули объекты инфраструктуры, территорию элеватора, гаражи и автомобили жителей

"Почти всю ночь и утро враг терроризировал Одессу. В результате атаки повреждены инфраструктура, учебное заведение и многоэтажный дом", - добавил Лысак.

По состоянию на эту минуту, по данным главы ОВА, информация о пострадавших не поступала.

Атака рф на Киев повредила гимназию и медучреждение27.08.26, 08:17 • 2424 просмотра

Юлия Шрамко

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