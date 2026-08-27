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Одещина понад 7 годин була під атакою рф: пошкоджено висотку та інфраструктуру

Київ • УНН

 • 1674 перегляди

росія атакувала Одещину ракетами та дронами понад 7 годин. Пошкоджено багатоповерхівку, два заклади освіти й інфраструктуру, постраждалих немає.

Одещина понад 7 годин була під атакою рф: пошкоджено висотку та інфраструктуру
Фото: t.me/odeskaODA

Одеська область вночі понад 7 годин перебувала під атакою рф, зачепило у тому числі Одесу, пошкоджено багатоповерхівку, два заклади освіти та інфраструктуру, повідомили у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер та голова Одеської МВА Сергій Лисак у соцмережах, пише УНН.

Понад 7 годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Упродовж всієї ночі росіяни цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі регіону. Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, два навчальні заклади та приватну оселю. Руйнувань також зазнали обʼєкти інфраструктури, територія елеватора, гаражі та автомобілі мешканців

"Майже всю ніч та ранок ворог тероризував Одесу. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок", - додав Лисак.

Станом на цю хвилину, за даними голови ОВА, інформація про постраждалих не надходила.

Атака рф на Київ пошкодила гімназію та медзаклад27.08.26, 08:17 • 3412 переглядiв

Юлія Шрамко

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