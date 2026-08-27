Санду назвала залякуванням проліт російських дронів над Молдовою
Київ • УНН
Президентка Молдови засудила неодноразовий проліт російських дронів у День Незалежності. Уночі над країною зафіксували п’ять безпілотників.
Президентка Солдови Мая Санду назвала залякуванням проліт дронів над країною у День Незалежності, про що написала у четвер у X, пише УНН.
За кілька годин до того, як Молдова відзначить 35 років незалежності, наш повітряний простір неодноразово порушували російські безпілотники. Я рішуче засуджую це залякування. Молдова стоїть гордо, незалежно та вільно, твердо йдучи шляхом вступу до ЄС
Нагадаємо
У Молдові у ніч на 27 серпня зафіксували несанкціоновані прольоти в національному повітряному просторі країни за участю п'ятьох безпілотників.