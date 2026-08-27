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Санду назвала залякуванням проліт російських дронів над Молдовою

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Президентка Молдови засудила неодноразовий проліт російських дронів у День Незалежності. Уночі над країною зафіксували п’ять безпілотників.

Санду назвала залякуванням проліт російських дронів над Молдовою

Президентка Солдови Мая Санду назвала залякуванням проліт дронів над країною у День Незалежності, про що написала у четвер у X, пише УНН.

За кілька годин до того, як Молдова відзначить 35 років незалежності, наш повітряний простір неодноразово порушували російські безпілотники. Я рішуче засуджую це залякування. Молдова стоїть гордо, незалежно та вільно, твердо йдучи шляхом вступу до ЄС

- зазначила Санду.

Нагадаємо

У Молдові у ніч на 27 серпня зафіксували несанкціоновані прольоти в національному повітряному просторі країни за участю п'ятьох безпілотників.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Повітряна тривога
Мая Санду
Європейський Союз
Молдова