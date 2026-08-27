Санду назвала залякуванням проліт російських дронів над Молдовою

Президентка Солдови Мая Санду назвала залякуванням проліт дронів над країною у День Незалежності, про що написала у четвер у X, пише УНН.

За кілька годин до того, як Молдова відзначить 35 років незалежності, наш повітряний простір неодноразово порушували російські безпілотники. Я рішуче засуджую це залякування. Молдова стоїть гордо, незалежно та вільно, твердо йдучи шляхом вступу до ЄС