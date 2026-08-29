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У російському МЗС заявили, що Захід нібито готує Молдову до конфлікту з рф

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Посол рф олег озеров без доказів звинуватив Захід у підготовці Молдови до конфлікту з росією. NYT називає Молдову можливою ціллю кремля.

У російському МЗС заявили, що Захід нібито готує Молдову до конфлікту з рф

Посол рф у Кишиневі олег озеров заявив, що західні країни нібито озброюють Молдову та готують її до можливого збройного протистояння з росією. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на інтерв'ю дипломата російським ЗМІ, пише УНН.

Деталі

За твердженням озерова, курс Кишинева на посилення обороноздатності нібито відповідає інтересам західних партнерів, які готуються до можливого зіткнення з росією до 2030 року. Він також заявив, що територію Молдови начебто використовують в інтересах ЗСУ для виробництва компонентів безпілотників, антидронного обладнання та систем радіоелектронної боротьби, а також для підготовки операторів БПЛА.

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російський дипломат також стверджує, що західні країни озброюють молдовську армію, розвивають військову інфраструктуру та направляють до країни інструкторів НАТО. Жодних доказів підготовки Молдови до збройного конфлікту з росією озеров не навів.

Водночас у середині серпня The New York Times повідомляла з посиланням на представників спецслужб Молдови, Європи та США, що кремль розглядає Молдову як одну з наступних потенційних цілей після України. За даними видання, москва також прагне посилити свій вплив у країні.

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Степан Гафтко

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