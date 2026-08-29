У російському МЗС заявили, що Захід нібито готує Молдову до конфлікту з рф

Посол рф у Кишиневі олег озеров заявив, що західні країни нібито озброюють Молдову та готують її до можливого збройного протистояння з росією. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на інтерв'ю дипломата російським ЗМІ, пише УНН.

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За твердженням озерова, курс Кишинева на посилення обороноздатності нібито відповідає інтересам західних партнерів, які готуються до можливого зіткнення з росією до 2030 року. Він також заявив, що територію Молдови начебто використовують в інтересах ЗСУ для виробництва компонентів безпілотників, антидронного обладнання та систем радіоелектронної боротьби, а також для підготовки операторів БПЛА.

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російський дипломат також стверджує, що західні країни озброюють молдовську армію, розвивають військову інфраструктуру та направляють до країни інструкторів НАТО. Жодних доказів підготовки Молдови до збройного конфлікту з росією озеров не навів.

Водночас у середині серпня The New York Times повідомляла з посиланням на представників спецслужб Молдови, Європи та США, що кремль розглядає Молдову як одну з наступних потенційних цілей після України. За даними видання, москва також прагне посилити свій вплив у країні.

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