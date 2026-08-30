Невідомий літальний об’єкт порушив повітряний простір Молдови під час атаки рф на Україну
Київ • УНН
30 серпня невідомий повітряний об’єкт увійшов до Молдови з Одеської області та через дев’ять хвилин повернувся тим самим маршрутом.
У Молдові 30 серпня зафіксували повітряний об’єкт, який із боку Одеської області України перетнув державний кордон та увійшов у повітряний простір країни. За даними Служби повітряних операцій Національної армії, через дев’ять хвилин об’єкт повернувся в Україну тим самим маршрутом. Про це повідомляє міністерство оборони Молдови, пише УНН.
За даними Служби повітряних операцій Національної армії, сьогодні, 30 серпня, о 15:50 було виявлено повітряний об’єкт, який увійшов у національний повітряний простір, перетнувши державний кордон Республіки Молдова в районі населеного пункту Дністровська, у придністровському секторі, з боку населеного пункту Лиманське Одеської області України
Згодом, о 15:59, повітряний об’єкт перетнув державний кордон у зворотному напрямку — з Дністровська до Лиманського, Україна, тим самим маршрутом польоту.
Несанкціонований проліт над повітряним простором Молдови стався після сьогоднішніх повітряних атак рф на Україну.
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