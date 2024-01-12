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Розстріляв в спину двох мирних жителів Київщини: військового рф засудили до довічного ув‘язнення

Розстріляв в спину двох мирних жителів Київщини: військового рф засудили до довічного ув‘язнення

Київ • УНН

 • 29798 перегляди

російського солдата засуджено до довічного ув'язнення за вбивство двох беззбройних цивільних осіб у Київській області.

До довічного ув'язнення засуджено військовослужбовця рф, який вбив пострілами у спину двох мирних жителів на Київщині. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.

Потерпілі - 61-річний власник та 68-річний охоронець автосалону. Чоловіки не мали зброї та не брали участі у бойових діях з окупантами. Камери спостереження зафіксували, як росіянин декілька хвилин розмовляв з ними, після чого нібито відпустив і розстріляв чоловіків у спину,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За матеріалами слідства Нацполіції, потерпілим було завдано пʼятнадцять вогнепальних поранень, що призвели до смерті. Після цього російський військовий разом з іншими загарбниками розграбував автосалон.

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Зазначається, що слідчі Головного управління Нацполіції в АР Крим встановили особу вбивці. Це 28-річний уродженець м. омськ, який проходив службу у 212-му окружному навчальному центрі.

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Нагадаємо

10 січня, у Семенівській громаді Чернігівської області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком.

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Ольга Розгон

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