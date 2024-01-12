Розстріляв в спину двох мирних жителів Київщини: військового рф засудили до довічного ув‘язнення

До довічного ув'язнення засуджено військовослужбовця рф, який вбив пострілами у спину двох мирних жителів на Київщині. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.

Потерпілі - 61-річний власник та 68-річний охоронець автосалону. Чоловіки не мали зброї та не брали участі у бойових діях з окупантами. Камери спостереження зафіксували, як росіянин декілька хвилин розмовляв з ними, після чого нібито відпустив і розстріляв чоловіків у спину,