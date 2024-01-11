В Днепре разоблачили группу злоумышленников, державших в трудовом рабстве полсотни человек
Правоохранители разоблачили группу людей, которые держали 50 человек в трудовом рабстве. Подозреваемые забирали у жертв документы, угрожали им и обеспечивали плохие условия проживания.
Лидеры должны выполнять это решение: Зеленский об инициативе ЕС предоставить Украине миллион артснарядов
Зеленский призывает лидеров стран выполнить свое обещание предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов, подчеркивая необходимость своевременной доставки.
На временно оккупированных территориях рф продолжает вести скрытую принудительную мобилизацию
россия скрыто проводит мобилизацию на оккупированных украинских территориях путем принудительной паспортизации и регистрации местных жителей как "добровольцев" в армии.
Минобороны утвердило второй вид бронежилета для военнослужащих: какие особенности
Украина утвердила новый бронежилет для военнослужащих.
На Черниговщине российская ДРГ расстреляла гражданского мужчину - СМИ
Российская ДРГ убила водителя гражданского школьного автобуса в Черниговской области вблизи российской границы.
В Киеве и на Днепропетровщине правоохранители разоблачили 5 пророссийских агитаторов
Служба безопасности Украины разоблачила пятерых человек в распространении российской пропаганды. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Есть вопросы к мужчинам, которые незаконно выехали из Украины - Зеленский отреагировал на идею призыва украинцев за рубежом
Зеленский обратился к мужчинам, которые нелегально покинули Украину во время войны, отметив их обязанность либо служить в армии, либо поддерживать страну, платя налоги.
Китай запустил "самую мощную в мире" твердотопливную ракету
Китайская компания Orienspace успешно запустила ракету Gravity-1, которую называют самой мощной твердотопливной ракетой, с тремя спутниками.
Баскетбольные фанаты возвращаются на трибуны - ФБУ
Баскетбольные болельщики в Украине возвращаются на трибуны с мерами безопасности, в том числе с бомбоубежищами поблизости.
Нацполиция разоблачила группу наркоторговцев, которые ввозили в Украину психотропы из Италии
Украинская полиция разоблачила группу, которая занималась незаконным импортом психотропных препаратов из Италии. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.