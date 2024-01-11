В Днепре разоблачили группу злоумышленников, державших в трудовом рабстве полсотни человек

В Днепре правоохранители разоблачили группу людей, которые держали в трудовом рабстве 50 человек, которых заставляли работать на сельскохозяйственных и строительных работах на территории области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

Четверо граждан Украины вербовали на вокзалах внутренне перемещенных лиц и социально незащищенных граждан, которые не имели постоянного места жительства.

Путем обмана приглашали их в так называемый "реабилитационный центр", который функционировал под прикрытием общественной организации, обещали бесплатное жилье, питание и трудоустройство.

Вместо этого людей заселяли в дом с ненадлежащими условиями для проживания и заставляли бесплатно работать на тяжелых работах.

Под процессуальным руководством прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры разоблачены и сообщено о подозрении группе лиц по факту вербовки, перемещения людей с целью трудовой эксплуатации (ч. 2 ст. 149 УК Украины) - резюмировали в Офисе генпрокурора.

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Сейчас мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. По ходатайству прокурора им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

Правоохранители рассказали, что подозреваемые отбирали у граждан документы и средства связи. Также злоумышленники угрозами заставляли людей оставаться в месте содержания.

Во время проведения обысков на территории дома находилось 50 человек, они были освобождены. Изъяты черновые записи, телефоны, автомобили.

Напомним,

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