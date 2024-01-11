У Дніпрі викрили групу зловмисників, які тримали у трудовому рабстві півсотні людей
Київ • УНН
Правоохоронці викрили групу людей, які тримали 50 людей у трудовому рабстві. Підозрювані забирали у жертв документи, погрожували їм та забезпечували погані умови проживання.
У Дніпрі правоохоронці викрили групу людей, що тримали у трудовому рабстві 50 людей, яких змушували працювати сільськогосподарських та будівельних роботах на території області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, передає УНН.
Деталі
Четверо громадян України вербували на вокзалах внутрішньо переміщених осіб та соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання.
Шляхом обману запрошували їх до так званого "реабілітаційного центру", який функціонував під прикриттям громадської організації, обіцяли безкоштовне житло, харчування і працевлаштування.
Натомість людей заселяли до будинку з неналежними умовами для проживання та змушували безоплатно працювати на найтяжчих роботах.
За процесуального керівництва прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру групі осіб за фактом вербування, переміщення людей з метою трудової експлуатації (ч. 2 ст. 149 КК України)
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Наразі чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурора їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Доповнення
Правоохоронці розповіли, що підозрювані відбирали у громадян документи та засоби зв’язку. Також зловмисники погрозами змушували людей залишатись у місці утримання.
Під час проведення обшуків на території будинку перебувало 50 осіб, їх було визволено. Вилучено чорнові записи, телефони, автомобілі.
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